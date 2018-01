Sevilla: Dolazak Brozovića je moguć, ali mora se dogoditi danas

Foto: Hina

SEVILLA bi tijekom srijede mogla posuditi 25-godišnjeg hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića iz milanskog Intera, rekla je Hini visokopozicionirana osoba iz Seville.



"To je mogućnost. Jedina opcija je da se to realizira tijekom srijede", napomenuo je izvor. U srijedu u ponoć zatvara se zimski prijelazni rok.



Šestoplasirana momčad španjolskog prvenstva mogla bi posegnuti za veznim Brozovićem ukoliko ju tijekom idućih sati napusti njen 27-godišnji vezni igrač Guido Pizzaro.



Argentinac bi mogao spremiti kofere i krenuti prema Marseillesu, izvijestila je televizija Canal Plus Francia. Predsjednik meksičkog Tigresa, Alejandro Rodríguez, rekao je da postoji mogućnost da dođe i kod njih.

Avion čeka Brozovića



"To se još uvijek nije dogodilo no postoji mogućnost", dodaje izvor iz Seville.



Sevilla Interu navodno nudi 1 milijun eura za posudbu Brozovića do kraja sezone uz mogućnost otkupa ugovora na ljeto za oko 28 milijuna eura. Za posudbu bi platila dva puta po 500 000 eura. Prvi dio bi bio fiksan, a drugi kroz bonuse.





Osoba iz kluba nije potvrdila te iznose i napomenula je da "nema još ništa službeno“.Talijanske novine La Gazzetta dello Sport navode kako su se u utorak popodne u hotelu Melia u Milanu sastali predstavnici Intera i Miroslav Bičanić, zastupnik Brozovića. U utorak navečer Bičanić te Interov glasnogovornik Robert Faulkner nisu odgovorili na upit.

Brozović je, tvrde talijanski izvori, navodno već pristao na uvjete španjolskog prvoligaša.



Stručnjak za transfere Gianluca di Marzio javlja da Brozović već ima rezervirano mjesto u privatnom avionu koji u srijedu leti za Sevillu.

Ulteriori conferme: era già stato prenotato un aereo privato per portare domani #Brozovic a #Siviglia, dopo il sì del giocatore. Poi #Spalletti ha bloccato tutto: o arriva @Javi_Pastore (alternativa #Gaitan) o resta. Agente ora al Melia. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 30. siječnja 2018.



No, talijanski stručnjak za transfere Gianluca di Marzio tvrdi da je u posljednji tren sve stopirao trener Intera Luciano Spalletti koji Brozovića ne pušta dok ne bude potvrđen dolazak Javiera Pastorea iz PSG-a na Giuseppe Meazzu.

Brozović može igrati u Ligi prvaka



Brozović bi prelaskom u Sevillu imao pravo nastupa u Ligi prvaka jer Inter ove sezone nije igrao u europskim natjecanjima. Posljednji hrvatski nogometaš koji je nosio dres kluba s juga Španjolske bio je Ivan Rakitić. On je igrao ondje od siječnja 2011. do ljeta 2014. kada je prešao u Barcelonu. U posljednjoj sezoni bio je kapetan Seville.



Ljetos je Sevilla vratila iz Intera 29-godišnjeg veznog igrača Évera Banegu. Argentinski reprezentativac je proveo jednu sezonu igrajući s Brozovićem. Prije odlaska u Inter dvije godine je bio u Sevilli.



U Španjolskoj ove sezone igraju petorica hrvatskih nogometaša – Ivan Rakitić (Barcelona), Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Real Madrid), Šime Vrsaljko (Atlético Madrid) i Alen Halilović (Las Palmas).