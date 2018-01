Sjajni Medveščak okrenuo protiv Salzburga i sve je bliže doigravanju

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

HOKEJAŠI Medveščaka su u 28. kolu EBEL-a na domaćem terenu protiv Red Bull Salzburga slavili sa 5-4 (2-3, 1-0, 2-1) u utakmici punoj obrata.



Medveščak je odlično otvorio utakmicu i nakon jedne minute već je bio u vodstvu pogotkom Sondra Oldena. Na 2-0 povisio je Samson Mahbod (4), a onda je uslijedio preokret. Brant Harris je zatresao mrežu u 8. i 12. minuti, a potom i Mario Huber (13), pa su gosti dobili prvu trećinu sa 3-2.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Medvjedi" su došli do poravnanja 3-3 u završnici druge trećine, a strijelac je ponovno bio Olden (37), da bi nakon pet minuta posljednje trećine opet bili u vodstvu (4-3), a strijelac je bio Jozef Balej (45). No, vodstvo domaćina je poništeno golom Johna Hughesa u 54. minuti.Ipak, Sašo Rajsar tri minute prije kraja utakmice donosi pobjedu "medvjedima" protiv četvrtoplasirane momčadi lige.Bila je to šesta pobjeda Medveščaka u posljednjih sedam susreta i zagrebačka momčad ostala je na šestom mjestu sa 55 bodova, a u sljedećem susretu 12. siječnja gostuje kod Bolzana.