Slavni klub novo pojačanje predstavio preko Football Managera

Foto: PSV Eindhoven

PSV Eindhoven tijekom petka je u klupskim prostorijama predstavnicima medija predstavio Maximiliana Romera.

Osamnaestogodišnji argentinski napadač napustio je Vélez Sarsfielda, a s PSV Eindhovenom potpisao je petogodišnji ugovor.

"Generalnog smo dojma kako posjeduje dovoljno kvaliteti da svoju napadačku klasu dokaže i u nizozemskoj ligi. Dobar je dribler, fizički je snažan i kvalitetno se služi s obje noge. Procesualno smo ga pratili. Veliki je potencijal i jednostavno nismo mogli propustiti zlatnu prigodu da ga ne dovedemo", rekao je PSV-ov trener Phillip Cocu.

Nizozemski velikan realizirani transfer najnovije igračke akvizicije, vrijedne deset i pol milijuna eura, predstavio je i na Football Manageru.

Klupska uprava pribjegla je nesvakidašnjoj metodi te je Maximiliana Romera, za kojeg su još zainteresirani bili Arsenal i Borussia Dortmund, prezentirala uz pomoć kultne igrice.

