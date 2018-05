SLOVENSKI ZID Oblak sjajno obranio još jedan penal za nastavak čudesne serije

Screenshot

ATLETICO je i u 37. kolu La Lige pobijedio s uobičajenih 1:0. Žrtva mu je bio Getafe. Ali, osim strijelca Kokea, za to je najzaslužniji njegov golman.

Jan Oblak u 77. minuti odlično je obranio jedanaesterac koji je izveo Faycal Fajr. Getafeov igrač uopće nije loše pucao i lopta je išla u Oblakov donji desni kut. Međutim, slovenski vratar bacio se i izvadio je od tamo.

Oblak je zatim nakon obrane teškog udarca još i potpuno ukrotio loptu.

Golmanu koji je u Atletico došao prije četiri godine, ovo je čak sedma obrana od 12 penala s koliko ih je u svim natjecanjima bio suočen otkako je u tom klubu.

58% - Since he joined @atletienglish, Oblak has saved 58% penalties he has faced in all competitions (7 out of 12). Wall. pic.twitter.com/blZ0IeLoRB