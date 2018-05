ŠPANJOLSKA DOMINACIJA U pet godina osvojili 13 od 14 europskih trofeja, bez Hrvata nema slavlja

Foto: Getty Images / Guliver Image

JEDNO od najvećih pitanja u nogometu, pored onog vječnog jesu li Lionel Messi i Cristiano Ronaldo najbolji igrači u povijesti, svakako je i ono koja je najjača europska liga. Englezi već cijelo desetljeće ulaže uvjerljivo najviše novca u Premier ligu, Nijemci se trude poboljšati Bundesligu, Talijani tvrde kako je njihov Calcio jedinstven... No gdje su tu Španjolci?

Da, njihova Primera najbolja je liga u Europi, barem kada se gleda posljednjih pet godina.

Mnogi će reći kako su tamo samo Real Madrid i Barcelona vrijedni spomena, ali samo na prvi pogled. Atletico Madrid i Sevilla umnogome su doprinijeli dominaciji španjolskog nogometa na kontinentu.

The winning countries of the Champions League and Europa League in the last 5 years:



2014: 🇪🇸🇪🇸

2015: 🇪🇸🇪🇸

2016: 🇪🇸🇪🇸

2017: 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2018: ❓🇪🇸



Spanish dominance. ✅ pic.twitter.com/49eKpqJwxU