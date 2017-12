Španjolski stručnjak dobio otkaz u Rudešu

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

ŠPANJOLSKI stručnjak Inaki Alonso više nije trener hrvatskog prvoligaša Rudeša.

Čelnike zagrebačkog kluba nisu zadovoljili rezultati koje je Alonso ostvario u polusezoni. Rudeš nakon 20 odigranih kola ima 12 poraza, šest remija i samo dvije pobjede, uz statistiku od 18 zabijenih i čak 44 primljena gola. Uz sve to, nalaze se i na posljednjem mjestu prvenstvene tablice.

Nakon Hajduka (Carrillo - Kopić), Slaven Belupa (Kopić - Ivković) i Lokomotive koja još uvijek traži zamjenu za Tokića, Rudeš je četvrti prvoligaš koji je ove sezone promijenio trenera.

Još uvijek nije poznato tko će biti novi trener kluba koji je pod vodstvom Igora Bišćana prošle sezone ostvario plasman u najviši rang hrvatskog nogometa.

