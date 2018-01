SPEKTAKL U ARENI Makedonci u fantastičnoj atmosferi iznenadili Slovence

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

RUKOMETAŠI Makedonije pobijedili su zagrebačkoj Areni 1. kolu skupine C rukometnog EP-a Sloveniju 25:24 i, uz pobjedu Islanda protiv Švedske, napravili najveće iznenađenje dosadašnjeg tijeka natjecanja.

U veličanstvenoj atmosferi koju je priredilo više od 8.000 navijača obje reprezentacije Slovenci su vodili cijelo prvo poluvrijeme. No, nakon što je Mačkovšek u 27. minuti zabio za 11:8, momčad Veselina Vujovića bila je bez gola do 36. minute.

Do tada su borbeni Makedonci, nošeni nevjerojatnom podrškom svojih navijača, serijom 7:0 preokrenuli susret prije nego što je Cingesar smanjio na 15:12. U sljedećem napadu Makedonija je imala najvećih četiri gola prednosti, no Slovenci u 49 sekundi zabijaju tri gola i počinje drama.

U 45. minuti došli su na 17:17 i od tada sve do same završnice igralo gol na gol dok Slovenija ponovno nije povela u 51. minuti 21:20 i imala dva napada za povećanje vodstva. Činilo se da će Vujovićeva momčad ipak slomiti Makedonce, no spetljali su se i u ludoj završnici Makedonija je golom Filipa Lazarova u 58. minutu ušla s vodstvom 25:24.

Prvo Mlakar pogađa stativu na jednoj, a Kirilu Lazarovu slovenski golman na drugoj strani skida strašan udarac i daje svojoj momčadi novu šansu. Ipak, dekoncentrirani Slovenci u zadnjih 90 sekundi dvaput su izgubili loptu i Makedonija je privela susret kraju za veliku pobjedu.

Predvodio ih je Manaskov s osam golova (šut 8/14), a Kiril Lazarov dodao je sedam golova iz 14 pokušaja. Kod Slovenaca je najefikasniji bio Žiga Mlakar s osam, dok su Zarabec, Cingesar, Janc i Blagotinšek zabili po tri gola. Nije im mogao pomoći ni sjajni Matevž Skok na golu, koji je skinuo 14 šuteva.

U drugoj utakmici ove skupine sjajni Nijemci su s 32:19 razbili Crnu Goru.