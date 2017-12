SPEKTAKL, USPJEH I SUZE Ovih ćemo se priča iz esporta još dugo sjećati

Foto: Riot Games/LoLesports

IZA nas je godina prepuna velikih događaja iz svijeta esporta. Od velikih turnira i sjajnih mečeva, do bogatih investicija i razvoja novih poslovnih modela. Međutim, najupečatljiviji trenutci, oni kojih ćemo se još dugo sjećati, priče su igrača i timova, njihovi uspjesi, ali i neuspjesi - ukratko, emocije.

>>Zašto gledamo esport?

Nema tog autoriteta koji može proglasiti nečiji uspjeh većim ili manjim od nečijeg drugog i stvar je često subjektivna, zato od toga nećemo bježati. Ovo su neki od najupečatljivijih trenutaka u esportu u 2017.

Za upečatljive trenutke, vrijedne sjećanja, potrebno je nekoliko stvari. Od velike pozornice, važnog meča, do nevjerojatnih aktera koji u njima sudjeluju. O kojoj se igri radi, manje je važno, jer danas većina popularnih esportova može zadovoljiti navedene kriterije. Zato, krenimo od onog najpopularnijeg.

Povratak Rekklesa i pad Fakera

League of Legends iza sebe ima vrlo uspješnu godinu, koju je natjecateljski završila World Championshipom u Kini. Team SoloMid ponovo je bio prvak američkog prvenstva. G2 Esports je tek u doigravanju ponovo osvojio Europu, a u Koreji je Longzhu Gaming zasjeo na prvo mjesto nakon što je porazio legendarni SK Telecom T1. Worlds je ipak jedan sasvim drugačiji turnir na kojem najbolje prolaze ekipe s mudima, s pedigreom.

Bez obzira na rezultate u regionalnim prvenstvima, SK Telecom T1 bio je jedan od favorita za osvajanje World Championshipa. Trostruki svjetski prvaci uvijek su igrali najbolje kada je bilo najteže. Uz njih, među ekipe s pedigreom ubrajamo i Samsung, prošlogodišnje finaliste, te Fnatic, koji je bez obzira na to što je došao iz play in faze, jedna od onih ekipa od kojih se uvijek puno očekuje. I dok su Samsung i SKT T1 bez većih problema osigurali prolazak u doigravanje, Fnatic je očajno otvorio natjecanje. U prvom tjednu izgubili su sva tri meča, a jedan od krivaca je bio i Rekkles, ponajbolji igrač iz Europe. U drugom meču na World Championshipu protiv ekipe Immortals, Rekkles je igrajući Twitcha napravio vrlo rizičan potez te pokušao ubiti Pobeltera, ali nije uspio i ta greška ih je koštala meča. Početkom drugog tjedna prvenstva Fnatic je izgubio od Longzhu Gaminga i imao ukupan rezultat 0-4. Tada se dogodilo sljedeće.

Foto: Riot Games/LoLesports

Slavlje Rekklesa nakon fenomenalne partije protiv Immortalsa bio je početak preokreta koji će u idućih nekoliko sati odvesti Fnatic u doigravanje. Prvi su tim u povijesti World Championshipa kojem je to uspjelo, a Rekklesova slika obišla je svijet. Većina ne bi ni slavila kod rezultata 1-4, a Fnatic je vjerovao u prolaz. U dva meča baraža opet su pobijedili Immortalsi, a potom i GIGABYTE Marinesi, te prošli u sljedeću fazu.

Fnatic je već u sljedećoj fazi zaustavila sjajna kineska ekipa Royal Never Give Up, ali Samsung i SK Telecom T1 prošli su polufinale. Samsung je doslovno pregazio Longzhu Gaming izbacivši tako jedne od najvećih favorita, a SKT T1 se namučio protiv europskog iznenađenja Misfits Gaminga. U polufinalu ista priča, Samsung bez ikakvih problema gazi kineski Team WE, dok se SK Telecom T1 opet muči, ovaj put protiv Royal Never Give Up. To je ujedno i najgledaniji meč čitavog prvenstva, a uživo ga je pratilo više od 80 milijuna ljudi, no na kraju uz nevjerojatan preokret prolazi neuništivi SK Telecom T1, a ovogodišnje finale postaje repriza prošlog, barem su tako mnogi mislili.

U seriji na tri dobivene SK Telecom T1 nikada nije izgubio na World Championshipu - do tog finala. Na punom Nacionalnom stadionu u Pekingu dvije ekipe izašle su na pozornicu i nakon nevjerojatnog otvaranja započele veliko finale. Ubrzo je sve bilo gotovo, Samsung je pregazio legendarni SK Telecom T1 i osvojio World Championship. Faker i društvo nisu uspjeli izvući ni jednu jedinu partiju. Igrači Samsunga izlaze iz svog bootha, primaju čestitke i nagrade, Against The Current sviraju službenu pjesmu prvenstva "Legends Never Die", a neuništivi, najbolji i najveći igrač League of Legendsa svih vremena - Lee "Faker" Sang-hyeok plače dok njegov suigrač gleda slavlje protivničke ekipe. Iako je za većinu bio uvjerljivo najbolji igrač i ovog prvenstva, nije mogao sam, a sve je odlično sažeto u ovoj prekrasnoj fotografiji. Najveći su pali, legende ne umiru, a Faker je napokon pokazao da je i on samo čovjek.

Foto: Riot Games/LoLesports

League of Legends je ove godine pružio jedno od najboljih World Championshipa. Vrlo napeto, s hrpom iznenađenja i sjajnim mečevima. Organizacijski i produkcijski na najvišoj razini koju je svijet esporta dosad imao priliku vidjeti. Još jedan detalj kojeg ćemo se sjećati je otvaranje samog finala i zmaja. Da, dobro ste pročitali, zmaja.

Slično kao i u League of Legendsu, u Dota 2 esportu sve se vrti oko jednog velikog centralnog događaja, The Internationala. Turnira s najvećim nagradnim fondom u povijesti esporta. Samo The International može svake godine rušiti svoj rekord, a ni ova godina nije bila iznimka. Tako su se najbolji timovi na svijetu borili za nevjerojatnih 25 milijuna dolara. Međutim, tajna uspjeha je da na takve pozornice ne stižu oni koji su tamo radi novca. Želja za novcima nikada se neće moći mjeriti sa željom za pobjedom i dokazivanjem, željom za biti najbolji na svijetu. Esport i sport prepuni su dokaza, a predvode ih Messi i Cristiano Ronaldo.

KuroKy i priča o ispisivanju povijesti

Na sedmom The Internationalu opet su se ispreplele mnoge priče, ipak je to vrhunac sezone. Uvijek netko pukne pod pritiskom, a netko iznenadi. Međutim, jedna priča je ovoga puta zasjenila sve ostale. Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi je legenda Dota esporta. Još kao tinejdžer počeo je profesionalno igrati DotA-u te je tada upoznao Clementa "Puppeya" Ivanova. Dvojac je igrao skupa u različitim timovima, KuroKy kao carry igrač, a Puppey kao kapetan. Bili su fenomenalni, a njihov najveći zajednički uspjeh dolazi 2013. u timu Na'Vi u koji je KuroKy došao na Puppeyjev poziv kao support igrač. Na The Internationalu 2013. Na'Vi u nevjerojatnoj formi dolazi do finala, a tamo ih čeka Alliance. U to vrijeme najveći konkurenti odigrali su jednu od najboljih serija Dota 2 mečeva svih vremena, ali u odlučujućem meču slavio je Alliance, a KuroKy to nikada nije zaboravio.

Na'Vi na The Internationalu iduće godine završava na razočaravajućem 7.-8. mjestu i Puppey se odlučuje za vlastiti projekt te stvara Team Secret. KuroKy mu se pridružuje u pothvatu te s Flyjom, N0tailom i s4 kreću u novi pohod na titulu. Fly i N0tail napuštaju tim, a dolaze Arteezy i zai, zbog čega se KuroKy vraća na support poziciju. S četiri osvojene titule ususret The Internationalu 2015. glavni su favoriti za osvajanje turnira. Međutim, opet razočaravajući rezultat i KuroKy odlučuje napraviti vlastiti tim. U početku su se zvali 5Jungz, a ubrzo ih pod svoje uzima organizacija Team Liquid. Dolaze i prvi rezultati, na LAN-u Liquid igra odlično, osvajaju drugo mjesto na majorima u Šangaju i Manili, a osvojili su i EPICENTER 2016. Međutim, novi razočaravajući nastup na The Internationalu, opet prokleto 7.-8. mjesto.

KuroKy se odlučuje za promjene, FATA- i JerAx odlaze iz tima, a stižu BuLba i Miracle-, jedan od najboljih carry igrača na svijetu. Nakon što se nisu uspjeli kvalificirati na major u Bostonu, odlazi i BuLba, a dolazi i GH i Liquid vrlo brzo napreduje. Osvajaju StarLadder i EPICENTER 2017 te na ovogodišnji The International stižu kao jedni od favorita. Odlični nastupi u grupnoj fazi svrstavaju ih na vrh skupine A s omjerom 13-3. Igraju vjerojatno najbolju Dotu na turniru, ali tada previše samouvjereni gube prvi meč doigravanja od Invictus Gaminga i padaju u donji dio ljestvice. Svaki je meč eliminacijski i nema više prava na pogreške. Prvo izbacuju Puppeyja i Team Secret, potom iznenađenje turnira Team Empire, pada i Virtus.pro. Na turniru ostaju Liquid i tri kineske ekipe, a KuroKy i društvo skidaju skalpove u svakom meču. Znajući da u ekipi ima neke od ponajboljih pojedinaca, nevjerojatne mehaničke igrače, KuroKy im u draftu servira pobjedu, a njima preostaje samo egzekucija. Za razliku od ostalih kapetana KuroKy se kroz karijeru bavio psihologijom i ovaj put zna što njegovi suigrači trebaju.

Liquid je u finalu, od titule i podizanja Aegis of the Championsa dijeli ga još samo kineski Team Newbee. Prije početka meča, u razgovoru sa suigračima, KuroKy kaže: "Ovaj dan sam čekao četiri jebene godine. Ovaj put ćemo ispisati povijest." Počinje finale i Liquid je nezaustavljiv. Što god Kinezi probaju, ne polazi im za rukom i Liquid vodi 2-0. Na korak do osvajanja titule, prije odlučujućeg meča, KuroKy smiruje svoju ekipu: "Nismo pobijedili. Ne razmišljajte o pobjedi, fokusirajte se na ovaj meč." Ispisali su povijest, prvo je to finale u povijesti The Internationala koje je završilo rezultatom 3-0, a KuroKy ulazi u povijest kao jedan od najvećih umova koje je esport vidio. Uz brojne slike slavlja, negdje između mečeva u finalu, ulovljena je ova fotografija. Pogled čovjeka koji će ostvariti sudbinu.

Foto: Valve/The International

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Liquid je i nakon The Internationala nastavio s odličnim rezultatima. Osvojili su dva minora i igrali finale majora, a kako trenutno stvari stoje, najveći konkurenti i vjerojatno najbolji Dota 2 tim na svijetu u ovom trenutku su Team Secret i Puppey. Iduće godine bi veliko prijateljstvo moglo prerasti u jedno od najvećih rivalstava u svijetu esporta.

CS:GO su obilježile legende

CS:GO esport u 2017. obilježio je brazilski tim SK Gaming. Iako su promijenili dva igrača tijekom godine, osnova ekipe ostala je ista. Počeli su s fnxom, umjesto njega je početkom godine došao felps, a od kraja listopada zamijenjen je posuđenim igračem bivšeg Immortalsa, boltzom. Prvi rezultati ove godine stižu ubrzo nakon dolaska felpsa, drugo mjesto na DreamHacku u Las Vegasu, a potom slijedi pauza do svibnja i Intel Extreme Mastersa u Sydneyu. U narednih sedam mjeseci SK Gaming će osvojiti još pet velikih turnira i time potvrditi da su trenutno najkompletnija petorka u CS:GO esportu, ili šestorka, kako god vam paše. Čak tri puta u tom periodu u finalu su pobjeđivali supertim FaZe Clana, svoje najveće konkurente.

Ipak, jedno finale ostalo je urezano dublje u sjećanju. EPICENTER 2017 možda je i najbolji CS:GO turnir u čitavoj protekloj godini. Već u grupnoj fazi igrala se serija na dvije dobivene, a isti format prenesen je i u polufinale. SK Gaming očekivano odlično otvara turnir, a nevjerojatni Virtus.pro u istoj skupini nakon nekoliko jako loših mjeseci izbacuje Gambit i FaZe Clan. U drugoj skupini G2 Esports i Astralis očekivano prolaze dalje.

U polufinalu Virtus.pro iznenađuje i G2 Esports, a SK Gaming bez većih problema pobjeđuje danski Astralis i sve je spremno za veliko finale. Brazilci predvođeni FalleNom jako dobro poznaju legendarne Poljake. Prekaljene Counter-Strike igrače koji su skidali glave još dok neki njihovi protivnici nisu znali sami otići ni na WC. Iako je u svakom pogledu SK Gaming bolja ekipa, Virtus.pro na LAN-u je posebna priča. Mješavina motivacije, znanja i iskustva u punoj dvorani daje im krila. Nakon više od šest sati igre, 151 odigrane runde te svih pet mapa, na kraju su zasluženo slavili Brazilci, a to finale konkurira za jednu od najboljih serija u CS:GO-u.

Nakon takvog meča u igračima nije ostalo ništa osim poštovanja prema protivnicima. To nije bilo rukovanje preko one stvari, zato jer je takav običaj. Nisu bili krivi organizatori za lošu rasvjetu, niti bilo koji treći razlog. Malo je u kojem trenutku sadržano toliko toga nevjerojatnoga koliko u ovoj fotografiji koja prikazuje zagrljaj FalleNa i TaZa poslije meča, a ispred njih su NEO i TACO.

Foto: EPICENTER

Virtus.pro je jedna od onih sentimentalnih priča koja zabljesne svako toliko i onda ponovo polako nestaje do novog bljeska. Iako su i dalje među najboljim igračima na svijetu, teško će konkurirati za poziciju najboljeg tima na svijetu. Ipak, te igrače drži i veže nešto drugo. Virtus.pro kao organizacija, a posebice njihova CS:GO petorka, priča su za sebe. Esport je mlad, a tradicija još uvijek rijetkost. Međutim, ona postoji.

Ninjas in Pyjamas jedna su od najstarijih esport organizacija na svijetu. Njihova CS:GO ekipa bila je jedan od najstarijih. Osnovu ekipe čine GeT_RiGhT i f0rest koji su osvajali turnire još u CS-u 1.6, u ovoj postavi NiP-a 2012. im se pridružio Xizt. Zbog loših rezultata NiP se ove godine odlučio na promjene, draken je zamijenio pytha, a REZ je došao umjesto freiberga. Međutim, nije se dogodilo čudo i nisu odmah počeli osvajati titule. Ove godine mogu se pohvaliti tek DreamHack Open turnirom u Valenciji, koji se ne ubraja u najjaču skupinu turnira.

U poprilično lošoj godini NiP je počeo dizati formu, a onda je došao IEM Oakland, turnir koji su Ninje osvojile prošle godine. Već u skupini je bilo jasno da postoji nevjerojatna poveznica između NiP-a i Oaklanda. Pobijedili su Astralis, EnVyUs i Cloud9, a jedini poraz u skupini pretrpjeli su od SK Gaminga. Četiri pobjede bile su dovoljne za prvo mjesto, što im je osiguralo nastup u polufinalu. Mladi REZ pokazuje da je jedan od najvećih nadolazećih talenata, a uz podršku jednog od najboljih parova u igri svih vremena, GeT_RiGhTa i f0resta, NiP igra fenomenalno.

U polufinalu ponovno igraju protiv SK Gaminga, ali ovoga puta slave bez većih problema s 2-1. Zahvaljujući pobjedi nad ekipom Cloud9, u finalu ih čeka FaZe Clan. Supertim sastavljen od pet nevjerojatnih igrača protiv ekipe od koje nitko nije očekivao da mogu otići tako daleko. Još jednom, sudbina i želja su bile jače od svega. Protiv mehanički najboljih igrača na svijetu REZ je bio bolji, a GeT_RiGhT je svojim klasičnim stilom nadigravanja izluđivao FaZe. Nakon pet mapa slavio je NiP. Bio je to nevjerojatan trenutak nade, sreće i zadovoljstva. Nema ljubitelja esporta, pogotvo CS:GO-a, koji ne želi uspjeh tim igračima. Oni su kamen temeljac čitavog esporta, oni su bili među prvima, a prvih godinu dana nakon izlaska uvjerljivo najdominantniji tim na svijetu. Na putu do obrane titula IEM Oaklanda NiP porazio je dva uvjerljivo najbolja tima na svijetu i to u seriji mečeva. Prepoznali su to i publika i igrači, a bilo je nevjerojatno vidjeti iskusnog GeT_RiGhTa u suzama dok ga tješi upravo REZ. Kako bi stvar bila još bolja, fotografiju je uslikao 'naše gore list', Josip "brcho" Brtan za hltv.org.

Foto: Josip Brtan/hltv.org

Ništa bez pozornice

EPICENTER, LoL World Championship, The International, neke su od najvećih pozornica u svijetu esporta. To je jedan od preduvjeta za ovakve prekrasne događaje. Sve te pune dvorane, efektno osvjetljenje s nevjerojatnim pozornicama izgledaju fenomenalno. Međutim, kao što smo već naveli, nije dovoljno postaviti pozornicu i dati hrpu novaca u nagradni fond. Kvalitetni događaji u esportu sa sobom nose i poseban osjećaj. Za velik broj obožavatelja, Intel Extreme Masters Katowice donose još mnogo više toga. Ne turnir, ne LAN, već festival. Rezultat je to Poljske veze vodstva grada i ESL-a, koja je od rudarskog gradića od 300 tisuća ljudi napravila svjetsku atrakciju. IEM Katowice ove je godine posjetilo 170 tisuća ljudi, a prijenose je pratilo više od 40 milijuna online. Na takvim događajima nastaju slike koje volimo pokazivati prijateljima koji ne prate esport jer ih uvijek iznenadi da sve to postoji samo zbog "igranja igrica".

Foto: ESL

Hearthstone, StarCraft, FIFA, Heroes of the Storm, ali i brojni događaji iz esportova koje smo naveli nažalost neće stati u ovaj tekst. Ne zato što nisu jednako važni nego zato što ograničena forma ima svoju cijenu. Iza nas je zaista prekrasna godina u esportu i neka to ostane misao s kojom ćemo ući u sljedeću.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz esport , instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Esport.