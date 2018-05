Split srušio Cedevitu i izborio majstoricu u Zagrebu

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



KOŠARKAŠI Splita slavili su protiv Cedevite na Gripama 75:66 i tako izborili treću, odlučujuću utakmicu koja će se odigrati u Zagrebu nakon koje ćemo saznati sudionika finala A1 lige.



Nakon prve četvrtine Splićani su vodili minimalno 22:21, a na poluvrijeme su domaćini otišli s prednošću 38:31. Zagrepčani su u prvih 20 minuta izgubili čak 13 lopti, pet više od protivnika.





Split je do pobjede predvodio Marčinković s 18 poena, četiri skoka i tri asistencije, dobar je bio i Kedžo sa 17 poena, pet skokova i četiri asistencije, kod Cedevite najbolji su bili Ramljak i Cherry s 12 poena.







Jure Zdovc, trener Cedevite: "Čestitam kolegi na zasluženoj pobjedi. Split igra dobro već duže vrijeme. Ja to upozoravam moje momke, ali neuspješno. Splićani igraju dobro, kolektivno, traže slobodnog igrača i bore se i u obrani i u napadu. Nije slučajno da u zadnjih osam utakmica prije ove u napadu prosječno imaju 94 poena. Borim se sa igračima da ih uvjerim da, ako ne daju dodatnu energiju, možemo izgubiti utakmicu. Mogli smo izgubiti već prvu u Zagrebu. Ne razumijem to podcjenjivanje, posebno u prvoj utakmici. Danas su neki igrači htjeli, ali definitivno je za nivo koji se od njih očekuje to bilo premalo. Bilo je previše grešaka, a 22 izgubljene lopte su neprihvatljive. Bilo je puno egoizma i slabih odluka. Malo smo, nije to nikakav izgovor, izgubili neki ritam zbog ozljeda, ali ja sam očekivao da će neki igrači ipak dati više i iskoristiti priliku, ali to nije bilo tako."

Ivica Skelin, trener Splita: "Čestitke mojim momcima. Mislim da smo se večeras baš dobro potrošili, da smo se zbilja borili i da smo odigrali jednu pravu utakmicu. Veliko nam je zadovoljstvo što igramo protiv najbolje ekipe u državi i što im dostojno već drugu utakmicu zaredom pružamo otpor jer nije bilo lako preživjeti onu utakmicu koja je prije mjesec i pol dana protiv Cedevite bila ovdje. U svakom slučaju, mislim da nam je večeras pomogla i činjenica što njihova dva ključna igrača iz petorke nisu bila tu. Čestitke mojim momcima. I u tom segmentu smo bolji nego prošle sezone. Prošle sezone smo lagano izgubili i ako se dobro sjećam, bilo je 50 razlike u tri dana. Što se tiče utakmice u subotu, idemo rasterećeni da pokažemo da znamo igrati, da igramo dobru košarku pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti."

Susret u Domu sportova na rasporedu je 19. svibnja, a ako Splićani budu na razini kao u večerašnjoj utakmici, neće ostati bez šanse protiv dugogodišnjeg hrvatskog prvaka Cedevite.