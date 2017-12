SPORT JE PREDIVAN Ovo su fair play priče godine

U moru negativnih događaja u hrvatskom nogometu rijedak potez Darija Lujića i njegove Ivanje Reke dostojan je spomena. U sklopu desetog kola 1. Zagrebačke lige u srazu derbija začelja Ivanje Reke i Sloge sudac je sredinom prvog poluvremena drastično oštetio Slogu.

Nakon udarca igrača gostiju, lopta je otišla pored gola te je sudac, na iznenađenje svih, krivo vidio te priznao pogodak Ivanji Reci. Lopta je pogodila ogradu iza gola i zatresla mrežu, što je zavaralo suca. Igrači i stručni stožer Sloge u nevjerici su protestirali, no odluka glavnog suca nije se promijenila.

Međutim, da je fair play još uvijek živ, barem u amaterskom nogometu, pokazala je ekipa Ivanja Reke. Njezin trener Dario Lujić zatražio je od svojeg igrača Predraga Pavića da povede loptu s centra prema vlastitom golu i zabije autogol, što je nogometaš i učinio.

"Moj suigrač je šutirao s tri metra i promašio, a sudac je priznao gol. Pitao sam ga: 'Jesi li pogodio ili nisi?' Kada mi je rekao da nije, otišli smo do trenera i rekli mu da nije gol", rekao je napadač Ivanje Reke Predrag Pavić.

Tada je na scenu stupio trener Ivanje Reke.

"Igrači su me pitali: 'Treneru, što da radimo?' Rekao sam Predragu, jer znam da je pošten, da zabije autogol. Nisam razmišljao hoćemo li izgubiti ili pobijediti. Na kraju se ispostavilo da smo tim golom poraženi 3:2. Eto, sad kad vratim film, učinio bih isto. Što će mi takva pobjeda? Što će mi takvi bodovi? Znam koliko se i momci iz Sloge muče, treniraju svaki dan i još da im ukrademo pobjedu? Nema smisla", kazao je Dario Lujić.

Tradicionalne vrijednosti ispred rivalstva

Veznjak Sarajeva Elvis Sarić svojim je činom na gradskom derbiju protiv Željezničara oduševio bosanskohercegovačku, ali i svjetsku javnost.

U 20. minuti utakmice glavni sudac utakmice dodijelio je Sarajevu korner, iako je Elvis Sarić posljednji igrao loptom u duelu s igračem Željezničara. Pokušao je sucu pojasniti kako je upravo on posljednji dirao loptu, no njegovi su apeli bili odbijeni. Nepravdu na račun suparnika ispravio je tako što je loptu iz kornera namjerno napucao u gol-aut. Njegov je potez, naravno, izazvao salvu oduševljenja i na tribinama i u javnosti.

Kapetan u istinskom smislu

Sličan primjer dolazi i iz Njemačke. Na drugoligaškoj utakmici između Jahn Regensburga i VfL Bochuma glavni sudac Martin Thomsen krivo je procijenio svoju odluku, no u duhu poštenja ispravio ga je Regensburgov kapetan Marco Grüttner i priznao kako je dosuđeni korner nepostojeći.

Žrtvovala svoj rezultat zbog suparnice

Svoju ljudsku veličinu dokazala je i mađarska atletičarka Tira Pavuk. Na srpanjskom U-20 Europskom prvenstvu u talijanskom Grosettu nesebičnom se gestom iskazala u utrci na 3000 metara s preponama: zaustavila se kako bi pomogla Lili Anni Toth, inače favoritkinji koja se pri vodstvu poskliznula i pala. Tira Pavuk u olimpijskom duhu zastala je i bodrenjem pokušala pripomoći suparnici da se pridigne i nastavi s utrkom.

Mandžin ratnički duh nikada nije bio upitan s moralne strane

Iako uživa zvjezdani status i može si dopustiti luksuz nedodirljivosti, Mario Mandžukić oduvijek je bio ponizan na terenu i izvan njega. U četvrtfinalnom susretu Juventusa i Monaca, kod rezultata 2:0 za torinski klub, hrvatski reprezentativac bio je u skok-duelu s Raggijem pred Monacovim golom.



Glavni arbitar Björn Kuipers pokazao je na korner smatrajući kako je Raggi posljednji dodirnuo loptu. Međutim, Mario Mandžukić priznao je kako je ramenom poslao loptu preko gola.

"Anđeo čuvar" nogometaša

Francis Kone u listopadu, na Fifinoj gala večeri, ponio je titulu za Fair Play potez. Bjelokošćanin s togoanskom putovnicom u veljači je tijekom utakmice Bohemians 1905 - Slovácko spasio život suparničkom vrataru. Nekadašnji napadač Slovácka, a danas Brna, promptno je reagirao nakon što su se glavama sudarili Bohemiansov čuvar mreže i Martin Berkovac i jedan od igrača Slovácka.

"Vidio sam da se vratar ne miče i da mu se oči okreću. Došao sam do njega, otvorio mu čeljust koja je bila ukočena, gurnuo ruku u usnu šupljinu i izvukao jezik da se ne uguši. Nakon toga su ostali pomogli da ga okrenem na bok. Kada je Berkovac pokušao nešto reći, znao sam da će biti dobro", prisjetio se Francis Kone koji je u svojoj karijeri spasio još tri života.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Ponosan sam na to što sam napravio, ali najviše sam zahvalan Bogu da sam bio na pravom mjestu u pravo vrijeme da mu pomognem", zaključio je.

Plemenitost ne pita za nacionalnost

"Zaista je divan osjećaj pomagati", izjavio je Aleksandar Popović neposredno nakon što je s Nikolom Vujačićem na 17. Splitskom polumaratonu pomogao Nenu Keziću, hrvatskom trkaču kojem je petstotinjak metara prije cilja pozlilo. Crnogorci su ga požrtvovno odlučili doslovce na rukama dovesti do cilja. Tom gestom zanemarili su mnoge nacionalne predrasude i rasplakali mnoštvo nazočnih koji su svjedočili hvalevrijednoj gesti.

"Želim uvijek pobijediti, ali ne na prljav način"

Haris Medunjanin postao je zvijezda u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne igrama, već po neviđenom fair-play potezu.

Luciano Acosta, igrač D.C. Uniteda, dobio je crveni karton nakon prekršaja na bosanskohercegovačkom reprezentativcu i veznjaku Philadelphije. Bilo je slučajeva da nogometaš prizna kako nije trebao biti dosuđen penal za njegovu momčad ili korner, ali da prizna da suparnik nije trebao dobiti crveni karton?! I to pri vodstvu svoje momčadi 1:0?!

Medunjanin je odmah prišao sucu i rekao mu: "Mislim da me nije udario, samo me odgurnuo". Sudac je opozvao karton, Acosta ostao u igri, a Medunjanin postao junak dana.

"Uvijek sam pošten. Želim uvijek pobijediti i trudim se, ali ne želim pobijediti na prljav način, nepošteno", rekao je Medunjanin čiji je potez osvojio suparnike.

"Jako cijenim takav potez. On je klasan igrač i veliki čovjek", tada je izjavio trener suparničkog D.C. Uniteda Ben Olsen, čija je momčad na kraju izgubila 1:0.

Karakterna crta šampiona

Cleveland Cavaliers u svibanjskoj, trećoj polufinalnoj utakmici doigravanja Istočne konferencije pobijedio je Toronto Raptorse u gostima 115:94. Osim što se iskazao postignutim poenima, asistencijama te potezima, James LeBron obilježio je večer svojim djelom kojim je stekao još više simpatizera.

Košarkaš Toronta Norman Powell krenuo je k svojoj klupi, no da je sjeo na nju, bila bi to nepravilna izmjena i Cavsi bi dobili bacanje zbog pogreške Raptorsa. James ga je uhvatio za dres i povukao natrag u igru. Zaključak? Fenomenalan potez Kralja Jamesa koji je u ovoj situaciji dokazao da je najveći igrač generacije.

Svatko ima svoju dobru stranu

Australski tenisač Nick Kyrgios koncem ožujka, pobjedom nad Alexanderom Zverevom, plasirao se u polufinale ATP turnira u Miamiju. Unatoč pobjedi 2:1 u setovima, Nick Kyrgios iskazao se fair play potezom u prvom setu pri rezultatu 3:3 u gemovima, kada je Alexanderu Zverevu sugerirao da zatraži challenge.

Zverev ga je odlučio poslušati i nije se pokajao. Da Nijemac nije zatražio challenge, bilo bi 30:30. Međutim, na Kyrgiosovu intervenciju došlo je do promjene odluke. Zverev se zahvalio Kyrgiosu, a Australac je s druge strane terena uzviknuo kako želi da njegovo poštenje pokažu na društvenim mrežama, što je među publikom izazvalo smijeh.

Iako je, osim po zavidnom teniskom umijeću, poznat i po kontroverznim potezima koje nerijetko pravi, Nick Kyrgios pokazao je i drugu stranu svoje osobnosti.

Velike riječi običnoga čovjeka

U sklopu utakmice 1. kola Premijer lige odigrane u veljači između MRK Metalac - MRK Umag u 58. minuti, pri rezultatu 27:28 za goste, u tijeku napada svoje momčadi igrač MRK Umag Mateo Lukačec nezgodno je doskočio i pritom se ozlijedio.

Suci utakmice nisu prekinuli igru, no zato jest igrač MRK Metalac Mate Svaline koji je apelirao da se utakmica zaustavi, iako je mogao asistirati za moguće izjednačenje.

"Bio sam u neposrednoj blizini Matea kada je krenuo fintirati našeg Ezgetu i odmah sam vidio da mu je koljeno 'proplesalo'. Lopta mi je došla u ruke, no ja jednostavno nisam mogao iskoristiti takvu situaciju u našu korist jer sam jasno vidio što mu se dogodilo. Znam da će netko misliti i reći da sam ipak trebao baciti loptu suigraču u kontru jer ionako nisam mogao promijeniti situaciju koja je zadesila Lukačeca, no mislim da to nije ono što bi sport, ali općenito i život trebali biti", rekao je Mate Svalina nakon utakmice za portal Mago di Umago i skromno nadodao:

"Smatram da se potezi i odluke moraju posložiti po prioritetima i da u nekim trenucima moramo jasno odlučiti što nam je važnije - vlastiti probitak i interes ili dobro bližnjega. Mislim da nisam napravio ništa posebno i mislim da bi velika većina sportaša na mom mjestu učinila isto..."

Gesta za pamćenje

Kao brat bratu

U košarkaškom okršaju Bosne i Vršca u okviru Regionalne lige izdvojio se jedan nesvakidašnji, ali oku ugodan događaj. U borbi pod košem najefikasniji igrač domaćeg tima Knežević zakačio je rukom košarkaša Vršca Savovića i nenamjerno ga pogodio po licu. Knežević se odmah ispričao, a zatim ga je poljubio u obraz i pokazao ispriku i poštovanje.

In #ABALiga & #ABALiga2, players always take care of each other! Even if they are rivals down on the court...@BosnaBC | @KKVrsac pic.twitter.com/dXdEN8n1zt