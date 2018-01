Srpski rukometaš: Hvala hrvatskim navijačima, pozitivno sam iznenađen

Foto: Slavko Midzor/Pixsell

MIJAJLO MARSENIĆ, srpski rukometaš, pohvalio je hrvatske navijače nakon utakmice Hrvatske i Srbije (32:22) na startu Eura.

Veći dio dvorane izviždao je srpske igrače na predstavljanju, a zvižduci su odzvanjali dvoranom i tijekom intoniranja gostujuće himne. Unatoč tome, Marsenić se zahvalio hrvatskim navijačima...

"Stvarno bih se želio zahvaliti hrvatskim navijačima, pozitivno sam iznenađen", rekao je rukometaš Vardara i poželio sreću Hrvatskoj u nastavku prvenstva.

Kada se Domagoj Duvnjak ozlijedio, srpski rukometaši su mu prvi skočili u pomoć.

"I on bi to sigurno za nas napravio, to je sportski potez. On je veliki sportaš, rekao nam je da misli kako nije teža ozljeda i ja se iskreno nadam da je u pravu."

Utakmica?

"Izgubili smo zbog nekih naših gluposti. Igrali smo 25 minuta odličan rukomet, a onda... Obrana je bila OK, ali događale su nam se neke gluposti. S ovakvom obranom možemo proći dalje", poručio je Marsenić koji sa suigračima u drugom kolu igra protiv Švedske.