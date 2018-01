Stipe Miočić: UFC navija za Ngannoua

Foto: UFC/Youtube

STIPE MIOČIĆ odgovorio je na prozivke i provokacije Francisa Ngannoua, s kojim će se boriti 20. siječnja na UFC 220, a osvrnuo se i na UFC koji u posljednje vrijeme favorizira kamerunsko-francuskog borca.



Stipe je gostovao u "MMA Houru" kod najpoznatijeg MMA novinara Ariela Helwanija 12 dana prije velikog okršaja. Na pitanje o UFC-ovom favoriziranju Ngannoua, kojeg već predstavljaju kao budućeg prvaka, Stipe je rekao:



"UFC želi da on pobjedi, to je sigurno".



"Osjećam manjak poštovanja od strane UFC-a, ali to me ne uznemirava. Stvoren je veliki hype oko njega. Srušio je par velikih boraca, ima strašan udarac, napravili su veliku buku oko toga. Nisam neki trash-talker, ja sam borac, to mi je posao", poručio je Stipe.







Potvrdio je da je UFC-om riješio problem oko novog ugovora. Pregovori su trajali mjesecima, a odnosi Miočića i UFC-a su zahladili nakon što se požalio na premalu zaradu. Borci koje je nokautirao u prvim rundama, poput Alistaira Overeema, bili su plaćeni više nego aktualni prvak teške kategorije. No, sada je, tvrdi Stipe, sve riješeno.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Ja se borim, to riješava moj menadžment", kaže Stipe ne želeći dublje ulaziti u temu.Kladionice su postavile Ngannoua kao favorita, iako je iza Miočića impresivan niz od pet pobjeda nokautom, posljednje četiri u prvoj rundi."Ugodno mi je biti underdog, pobjeđivao sam svaki put kada sam bio autsajder. Pritisak je na njemu", kaže uvijek smireni Stipe.

Otkrio je i da je prošlog tjedna odradio posljednju smjenu u svom vatrogasnom domu.



Ako pobijedi Ngannoua, Miočić će postati prvi teškaš u povijesti UFC-a koji je triput obranio pojas.