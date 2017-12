Što je Boxing Day i zašto Englezi igraju nogomet dan poslije Božića?

Foto: Getty Images/Guliver Image

I DOK sve ostale lige miruju, a igrači odmaraju, u Premiershipu su u vrijeme Božića i Nove godine igra punom parom. U sljedećih osam dana Englezi će odigrati čak tri prvenstvena kola, a sve počinje danas, tradicionalnim Boxing Dayom.

Igranje nogometnih utakmica 26. prosinca seže u daleku prošlost i vuče korijene iz početka nogometa kakvog danas poznajemo. Sheffield FC i Hallam FC na Štefanje 1860. godine odigrali su prvu utakmicu između nekih dvaju nogometnih klubova u povijesti. Nakon toga, u prvoj sezoni stare Football League (1888./1889.) Preston je 26. prosinca pobijedio Derby 5:0 i tako se taj datum zauvijek počeo koristiti u terminima engleskih utakmica.

Nekoliko je teorija po kojima je Boxing Day dobio ime, ali najprihvaćenija je ona o gospodarima i slugama. "Christmas Box" je engleski naziv za božićni dar. Bogati Englezi koji su u svojim domovima imali sluge i pomoćnice 26. prosinca darovali bi im Christmas Boxeve, što se nazivalo Boxing Day, a pustili bi ih i kući da budu s obiteljima.

Druga je teorija da se na Božić u crkvama u kutijice skupljao novac koji bi se dan kasnije (Boxing Day) otvorio, a neki tvrde da su brodovi na prekooceanskim putovanjima ukrcali kutiju s novcem za sreću, koju bi onda dali svećeniku u luci dolaska, a on novac dan poslije Božića podijelio siromašnima.

