SUCI UPROPASTILI FINALE Donijeli Dinamu Kup velikim greškama na štetu Hajduka (1:0)

Foto: Hina, Igor Kralj, Ivo Čagalj/PIXSELL



DINAMO je pred više od osam tisuća gledatelja u Vinkovcima pobijedio Hajduk 1:0 i osvojio Hrvatski nogometni kup. Modrima je ovo 15. put da su podigli Rabuzinovo sunce. Strijelac pogotka odluke bio je Mario Gavranović nakon katastrofalne pogreške braniča Hajduka Savvasa u 54. minuti utakmice.

Potrebno je naglasiti da je susret obilježilo očajno suđenje Marija Zebeca i njegovih pomoćnika, koji su griješili uglavnom na štetu Hajduka.

Također, treba izdvojiti i divljanje Torcide koja je u nekoliko navrata bakljama zasula teren u Vinkovcima, prekinula je nakratko utakmicu u drugom poluvremenu, a jedan policajac je ozlijeđen nakon što je pogođen bengalkom s tribine na kojoj su bili navijači Hajduka.

Dinamu je ovo 15. naslov u Kupu, dok su Splićani ostali na šest osvojenih Rabuzinovih pokala otkako je HNL-a. Hajduk i Dinamo su po sedmi put igrali za trofej Kupa, ali prvi put nakon čak devet godina. Splićani su slavili u prva tri, a Zagrepčani u zadnja četiri finala.

Finale u Vinkovcima bilo je ravnopravno i borbeno, a pobjednika je presudila velika pogreška Hajdukova igrača Savvasa, koji je u 54. minuti užasnom reakcijom poklonio loptu Mariju Gavranoviću, a igrač njegove klase to je znao kazniti. Večeras najbolji igrač Hajduka Dante Stipica bio je nemoćan.

Stipica je u prvih 45 minuta spasio Bijele od pravog potopa. Najprije je sjajnom obranom skinuo šut iz blizine Soudaniju u 12 minuti, da bi osam minuta kasnije refleksno nogom skinuo šut Ademiju s desetak metara. Nakon početne dominacije Dinama Hajduk se sredinom poluvremena probudio, no da Splićani ne dođu do prednosti (kako rezultatske, tako i brojčane), pobrinuli su se Mario Zebec i njegovi pomoćnici.

Krenuo je Said sam prema golu Dinama. No sustigao ga je stoper Perić, rukama ga složio na travnjak, a pomoćnik Križarić podigao zastavicu pokazujući da je napadač Hajduka bio u nedozvoljenoj situaciji. Jedna situacija, dvije strašne pogreške. Nakon nekoliko puta vraćanja snimke vidljivo je da Said nije bio niti milimetar u zaleđu, sve je bilo regularno, a nakon starta Perića sudac Zebec je morao pokazati stoperu Modrih crveni karton. Da je to napravio, Dinamo bi igrao sedamdeset minuta s igračem manje.

Nova sporna situacija u kaznenom prostoru Dinama dogodila se sedam minuta kasnije. Gyurcso je pao u kaznenom prostoru nakon duela sa Stojanovićem.

Tražio je penal, ali je dobio samo žuti karton, zbog navodne simulacije. Bijeli su žestoko prosvjedovali tražeći kazneni udarac, a nakon što smo pogledali više puta snimku sporne situacije, sve smo više dojma da je branič Dinama nagazio ofenzivca Hajduka i da je u samo sedam minuta splitski klub dva puta teško oštećen.

U 43. minuti umalo golovi na obje strane. Nakon kornera Hajduka Caktaš je sjajnim udarcem glavom pogodio spoj vratnice i prečke, a iz odbijanca rodila se kontra Dinama koju je skoro realizirao Hajrović. Napadač Dinama povukao je skoro 50 metara, izašao je sam pred Stipicu, a ovaj je još jednom čudesno obranio.

Početak nastavka obilježilo je divljanje Torcide, koja je najprije počela kidati stolice i bacati ih na atletsku stazu, a onda je bakljadom izazvala prekid te se sukobila s policijom. A onda, u 55 minuti, gol odluke.Dinamo je poveo nakon nevjerojatne pogreške Savvasa. Grk se spetljao i loptu mu je oduzeo Gavranović, koji je krenuo sam prema golu i prevario Stipicu. U 66. minuti novi prekid jer je Torcida bacala baklje na teren.

U 75. minuti nakon ubačaja Gyurcsa Caktaš je s pet metara nogom prebacio vrata, a u 81. minuti udarac glavom Gavranovića odlazi tik pored vratnice. Tri minute prije kraja akcija Hajdukovih Mađara - Gyurcso je ubacio, a Futacs neometan s deset metara šalje loptu pored vratnice. U 88. minuti pokušava glavom i Portugalac Almeida, a u sudačkoj nadoknadi udarac Caktaša je u zadnji trenutak blokirao Lecjaks.

DINAMO - HAJDUK 1:0

Pred 8200 gledatelja na stadionu HNK Cibalia sudio je Zebec iz Cestice.

Strijelac: 1:0 Gavranović (54.)

DINAMO: Zagorac, Stojanović, Rrahmani, Perić, Lecjaks, Gojak, Ademi, Soudani (Benković, 89), Hajrović (Fiolić, 69); Olmo (Hodžić, 82), Gavranović

HAJDUK:Stipica, Radošević, Hamza (Almeida, 76), Gyurcso, Caktaš , Said (Futacs, 70), Nižić, Tičinović (Šego, 59), Fomitchow, Tudor, Savvas