Švedska na penale do svjetskog zlata u hokeju

HOKEJAŠI Švedske obranili su naslov svjetskih prvaka nakon što su u finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva elitne skupine u Kopenhagenu svladali Švicarsku sa 3:2 (1-1, 1-1, 0-0; 1-0) boljim izvođenjem kaznenih udaraca.



Šveđani su tako drugu godinu zaredom stigli do zlata u raspucavanju u finalu, prošle godine su bili uspješniji od Kanađana, a ove od Švicaraca.



Švicarska je vodila i 1:0 i 2:1 golovima Nine Niederreitera (16:38) i Time Meiera (23:14), no Švedska je oba puta prilično brzo uspjela poravnati preko Gustava Nyquista (17:54) i Mike Zibanejada (34:53).



Kako se rezultat nije mijenjao ni u trećoj trećini niti u 20 minuta produžetka pristupilo se raspucavanju. I tu je povela Švicarska, njihov prvi izvođač Sven Andrighetto je bio precizan, no niti jedan od preostala četiri švicarska izvođača nisu bila uspješna, dok su švedske zvijezde Oliver Ekman-Larsson i Filip Forsberg bili precizni u trećoj, odnosno četvrtoj seriji i osigurali Švedskoj 11. naslov prvaka.





Švedska je tako po drugi put u povijesti uspjela obraniti naslov prvaka, dosada su igrači s tri krune na prsima dvije godine zaredom osvajali zlato samo 1991. i 1992. godine.Švicarskoj je ovo bio treći nastup u finalu i treći poraz. Prvi se dogodio davne 1935. od Kanade, a drugi prije pet godina također od Švedske. No, te 2013. je u Stockholmu bilo uvjerljivih 5:1.Hokejaši SAD-a osvojili su brončane medalje, oni su u susretu za treće mjesto u nedjelju u Kopenhagenu svladali Kanadu sa 4:1 (0-0, 1-1, 3-0).