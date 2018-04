Sveučilište u Americi sada nudi stipendiju za Fortnite igrače

Screenshot: Fortnite



ESPORT na američkim sveučilištima više nije novitet. Posljednjih godina uvode se novi programi fokusirani na osposobljavanje za rad u esport industriji, ali i stipendije za igrače popularnih esport naslova, baš kao što je to slučaj i sa sportašima. Sveučilišta imaju vlastite esport timove, PC centre, te studentima uz akademski razvoj daju mogućnost i da se razvijaju kao igrači. Uglavnom se radi o popularnim esport naslovima poput League of Legendsa, Hearthstonea i Overwatcha, a Ashland University u Ohiju je otišao korak dalje i u program uključio mega popularni Fortnite.

Iz Ashland Universityja su početkom veljače najavili pokretanje esport programa na kampusu te da će se priključiti sveučilišnim esport natjecanjima. Na otvorene prijave pozvani su svi studenti koji uz akademski razvoj žele i onaj igrački, u ozbiljnijim natjecateljskim uvjetima. Za voditelja programa doveden je Joshua Buchanan s Bloomsburg Universityja, koji je ujedno i menadžer u Sloth E-Sports Club LLC-ju, jednom od najjačih StarCraft II timova u Americi. Da je i sam odličan igrač potvrđuje i to što je Buchanan redovito rangiran među 50 najboljih igrača na američkoj StarCraft II ljestvici. Njegov posao bit će praćenje i pronalaženje novih igrača, organizacija odlaska na natjecanja kao i planiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Maksimalna stipendija koju student može dobiti kroz esport program je četiri tisuće dolara godišnje, uz naravno osiguran prostor za trening te pokrivene troškove natjecanja.

Dva mjeseca kasnije iz istog sveučilišta stiže najava kako je Fortnite Battle Royale uključen u esport program. Što znači da će se programu moći priključiti i dobri igrači u Fortniteu, iako igra još praktički nema natjecateljsku scenu. Radi se o jednoj od najpopularnijih igara današnjice s preko 40 milijuna igrača i golemom publikom na platformama Twitch.tv i YouTube. Iz marketinške perspektive, potez Ashland Universityja je potpuno logičan.

Fortnite će se tako pridružiti klasičnim esport naslovima poput League of Legendsa, Dote 2, CS:GO-a, Overwatcha, Heroes of the Storma i Hearthstonea. Za dobre rezultate u Fortniteu potrebne su vještina, kreativnost, ali i dobra mehanika, što na sveučilištu smatraju vrlo važnim kvalitetama. Maksimala stipendija koju igrač može dobiti je četiri tisuće dolara, kao i za ostale igre. Igrači će se odabrati na temelju vještina u igri, ali i akademskih rezultata nakon otvorenih prijava na jesen.

Kako se Ashland University planira ozbiljno posvetiti esportu potvrđuje i činjenica da će prvi kat knjižnice preurediti u PC centar s preko 25 gaming računala. Mjesto knjiga zauzet će PC-jevi , a tihe čitatelje zamijenit će glasni gejmeri.