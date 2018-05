ŠVICARSKI BANKARI IZRAČUNALI Evo kolike šanse ima Hrvatska da osvoji SP u Rusiji

Foto: Getty Images / Guliver Image

HRVATSKA ima svega 0,2 posto izgleda za osvajanje naslova svjetskih prvaka na skorašnjem SP-u Rusiji, a prvi favoriti su Nijemci s 24 posto šansi za obranu naslova osvojenog 2014. u Brazilu, zaključili su analitičari švicarske UBS banke nakon upotrebe alata kojima se služe u svojim predviđanjima kretanja cijena na svjetskim ekonomskim tržištima.

Hrvatska reprezentacija je prema izgledima za trijumf u Rusiji svrstana u istu skupinu s reprezentacijama Srbije, Senegala, Islanda i Južne Koreje. Naše nogometaše neće ohrabriti ni prognoza da za ulazak u finale imaju 0,9 posto izgleda, za polufinale 4,4 posto, za četvrtfinale 15 posto, a za plasman u nokaut fazu 24,7 posto.

UBS says Germany, Brazil and Spain most likely to win the World Cup. But I think we should all agree it should be Brazil. pic.twitter.com/TWzipLlgIB