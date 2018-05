SVJETSKOM PRVAKU IZ 2006. PRIJETI ZATVOR Bivši napadač Italije optužen za suradnju s mafijom

Foto: Guliver Image/Getty Images

U PROCESU koji se vodi u Bologni jedan od optuženih da su blisko surađivali kalabrijskom mafijom Ndranghetom oko nezakonitog prihoda novca je i bivši napadač Udinesea, Juventusa te Italije, Vicenzo Iaquinta.

Nogometaš kojem je kruna karijere svjetsko zlato s Azzurima u Njemačkoj 2006., suočen je s kaznom zatvora od šest godina.

Članovi Ndranghete nezakonito su dobivali poslove vezane za obnovu porušenih objekata u regiji Emilia-Romagna koja je 2012. godine uništena u razornom potresu, a Iaquinta je uz 140 drugih osoba optužen da je pomagao mafiji u nelegalnim poslovima.

Iaquinti zbog svega navedenog prijeti kazna zatvora od šest godina, a u puno goroj situaciji je njegov otac za kojeg tužitelji traže kaznu od 19 godina jer je bio jedan od glavnih faktora koji je mafiji omogućavao zaradu.

Vicenzo Iaquinta bio je legenda Udinesea za koje je igrao od 2000.-2007. Godine 2007. potpisao je za Juventus, s kojim je bio prvak Italije 2013.

Najveći uspjeh u karijeri ostvario je u dresu Italije, s kojom je 2006. osvojio naslov prvaka svijeta. Iaquinta je u Njemačkoj odigrao pet utakmica, igrao je i u polufinalu protiv domaćina i u finalu protiv Italije, a na turniru je zabio jedan gol u pobjedi protiv Gane 2:0.

