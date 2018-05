TALIJANSKI MEDIJI Buffon odabrao novi klub, sve je dogovoreno s francuskim velikanom

Foto: Getty Images/Guliver Image



LEGENDARNI Gianluigi Buffon nakon 17 godina u Juventusu odlučio je napustiti Torino, a iako ima 40 godina na leđima, Gigi ne pomišlja na završetak nogometne karijere.

Kako prenose talijanski mediji, Buffon će u srijedu postati igrač PSG-a, a navodno je francuski velikan ponudio Buffonu dvogodišnji ugovor vrijedan 14 milijuna eura.

Novi trener PSG-a Thomas Tuchel kratko je prokomentirao nagađanja o Buffonovom dolasku.

"Ne mogu govoriti o detaljima, vidjet ćemo što će se dogoditi", rekao je Tuchel.

Buffon je s Juveom osvojio 11 naslova talijanskog prvaka, četiri Kupa Italije te pet trofeja u Superkupu. Igrao je još i u Parmi, od 1995. do 2001. godine, a za to vrijeme osvojio je Kup Italije, Superkup i UEFA kup.

S talijanskom je reprezentacijom 2006. postao prvak svijeta na prvenstvu u Njemačkoj.

