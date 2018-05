TEŠKA OZLJEDA ZVIJEZDE ARSENALA Iznijeli ga na nosilima, mogao bi propustiti i SP

Foto: Screenshot YouTube

ATLETICO i Arsenal od 21:05 u Madridu igraju uzvratnu utakmicu polufinala Europa lige.

Prvi susret u Londonu je završio 1:1, a za Arsenal je osvajanje ovog natjecanja jedini način da se sljedeće sezone dočepa Lige prvaka.

Atletico vodi 1:0 golom Coste iz 45. minute, a utakmica za goste iz Londona nije počela dobro jer se već u osmoj minuti teško ozlijedio Laurent Koscielny.

Koscielny se sam od sebe srušio na travnjak i s bolnom grimasom signalizirao klupi da više ne može igrati. Francuski stoper u suzama je na nosilima iznesen s terena, a zamijenio ga je Chambers.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Čini se da je Koscielnyju pukla Ahilova tetiva, ozljeda koja francuskog reprezentativca muči tijekom cijele karijere.

Potvrdi li se da je stradala Ahilova tetiva, Koscielny će pauzirati najmanje šest mjeseci, što znači da će propustiti SP u Rusiji.

World Cup dreams over for Laurent Koscielny? Quite possibly....



I’m speculating it’s an Achilles rupture. #AFC 🔴 @EuropaLeague 🏆 pic.twitter.com/SKavYI4AtW — Ben Dinnery (@BenDinnery) May 3, 2018

So upsetting to see Laurent Koscielny in such pain... looks like the face of a man who's realising he will likely miss the World Cup right before his scheduled international retirement. — Get French Football (@GFFN) May 3, 2018

E logo no inicio de partida no Wanda Metropolitano, o Arsenal perde um de seus pilares defensivos: Koscielny se machuca sozinho e começa a chorar pic.twitter.com/Zxlu0lJOQi — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) May 3, 2018

Get well soon, Laurent Koscielny 🙏 pic.twitter.com/QTEbJCeclu — B/R Football (@brfootball) May 3, 2018