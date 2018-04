The Ringer objavio sjajnu priču o Dariju Šariću: "Nije pošteno što me uspoređuju s Draženom"

Foto: Hina/Epa

PHILADELPHIA 76ers dominantno se plasirala u četvrtfinale NBA doigravanja. U osmini finala protiv Miami Heata dokazala je kako posjeduje šampionski gen. Protiv Boston Celticsa želi potvrditi klasu.

Prije prvog meča u TD Gardenu (1. svibnja, 2:00 po lokalnom vremenu) The Ringer piše kako je Dario Šarić - uz Joela Embiida i Bena Simmonsa - jedan od predvodnika sadašnje generacije Philadelphia 76ersa.

Jedan od najpopularnijih američkih portala, naklonjen sportu i popularnoj kulturi, okarakterizirao je hrvatskog reprezentativca kao "momčadsko srce", igrača koji je u aktualnoj sezoni izrastao u kompletnog strijelca i organizatora igre.

