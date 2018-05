The Sun: Lokomotivina zvijezda seli se u Englesku za milijun funti

Foto: Pixsell (Igor Kralj)

BRIGHTON, Reading i Middlesbrough iskazali su interes za Lokomotivinu zvijezdu Denisa Kolingera (24), objavljeno je na mrežnoj stranici The Suna.

Britanski dnevni list tvrdi da je Lokomotivin stoper Denis Kolinger u tekućoj sezoni na izmaku bio "izvanredan" te kako je svojim izvedbama privrijedio pozornost pojedinih engleskih klubova.

Gotovo dvometraš, Denis Kolinger opisan je kao igrač perfektnih obrambenih sposobnosti koje su osobito tražene u engleskom nogometu.

Brighton je navodno vodeći u pripremljenoj licitaciji za Denisa Kolingera. Engleski prvoligaš u skorašnjem ljetnom prijelaznom razdoblju planira osnažiti stopersku poziciju, a Lokomotivin branič figurira kao prvi kandidat trenerske struke kluba s krajnjeg engleskog juga.

The Sun piše kako bi Lokomotiva eventualnom prodajom na ime otkupne odštete utržila milijun funti. Bude li prodan, Denis Kolinger bit će jedan od najskuplje prodanih igrača u Lokomotivinoj povijesti. Još uvijek rekordna je prodaja Marcela Brozovića u Dinamo krajem kolovoza 2012. godine za dva milijuna i četiristo tisuća eura (2,4 milijuna eura). Slijede ga prodaje Ante Puljića u Dinamo u srpnju 2012. za milijun i dvjesto tisuća eura (1,2 milijuna eura) i Walida Atte u srpnju 2011. godine u isti klub za identičnu sumu.

Denis Kolinger u središte hrvatske nogometne javnosti izbio je kada je 2014. godine odbio poziv u hrvatsku U-21 reprezentaciju za prijateljski ogled s crnogorskom izabranom vrstom. Kako je tada kazao, poziv je odbio jer je rođen u Njemačkoj za koju želi nastupati.

Prije dolaska u Lokomotivu, tijekom ljetnih mjeseci 2016., nastupao je za Zagreb u kojem je stasao kroz sve selekcije omladinske akademije. U dosadašnjoj igračkoj karijeri u sklopu hrvatskog prvenstva ubilježio je 121 službeni nastup. S Lokomotivom, čiji je standardni stoper, ugovorno je vezan do 15. lipnja 2020. Tržišno je vrijedan 650 tisuća funti.

