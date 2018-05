Thiem izborio meč s Ćorićem za četvrtfinale Madrida

Foto: EPA



BORNA ĆORIĆ će za mjesto u četvrtfinalu ATP turnira Masters 1000 serije u Madridu u četvrtak igrati protiv prošlogodišnjeg finalista, Austrijanca Dominica Thiema, koji je u 2. kolu sa 4:6, 6:3, 7:5 nadigrao Argentinca Federica Delbonisa nakon dva sata i 23 minute borbe.



Našem je tenisaču bilo potrebno samo 70 minuta za uvjerljivu 6:0, 6:2 pobjedu protiv Nijemca Jan-Lennarda Struffa.



Kako bi ponovio prošlogodišnji rezultat u Madridu, Borna Ćorić će morati uzvratiti sedmom tenisaču svijeta, jer je upravo on bio taj koji ga je pobijedio u prošlogodišnjem četvrtfinalu. Thiem je prije godinu dana slavio sa 6-1, 6-4.



No, 21-godišnji Zagrepčanin je ove godine u puno boljoj formi nego što je bio prije godinu dana, a to je pokazao i uvjerljivom pobjedom protiv Struffa u koju je ugradio 17 izravnih poena i samo sedam pogrešaka. Imao je 63 % pogođenih prvih servisa i zabio sedam aseva.



Dvoboj Borne Ćorića i Dominica Thiema na rasporedu je kao treći na terenu broj 3 madridskog teniskog kompleksa, a program započinje točno u podne.



Mlada Ruskinja Daria Kasatkina svladala je treću tenisačicu svijeta Španjolku Garbine Muguruzu sa 6-2, 4-6, 6-3 i plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Madridu, gdje će joj sljedeća suparnica biti Čehinja Petra Kvitova.



U meču prepunom preokreta, pogotovo u trećem setu, 21-godišnja Ruskinja je pokazala borbenost i odlučnost, što joj je na kraju donijelo pobjedu. Kasatkina je imala ono što je našoj Donni Vekić nedostajalo dan ranije u dvoboju s Garbine Muguruzom za trijumf koji bi joj donio proboj u osminu finala.



U četvrtfinalu turnira u Madridu u četvrtak će igrati: Simona Halep (1) - Karolina Pliškova (6), Daria Kasatkina (14) - Petra Kvitova (10), Caroline Garcia (7) - Carla Suarez Navarro i Maria Šarapova - Kiki Bertens.



ATP Madrid - 2. kolo



Rafael Nadal (Špa/1) - Gael Monfils (Fra) 6-3, 6-1



Diego Schwartzman (Arg/13) - Feliciano Lopez (Špa) 7-5, 2-6, 6-2



BORNA ĆORIĆ (HRV) - Jan-Lennard Struff (Njem) 6-0, 6-2



Dominic Thiem (Aut/5) - Federico Delbonis (Arg) 4-6, 6-3, 7-5



Philipp Kohlschreiber (Njem) - Roberto Bautista Agut (Špa/11) 6-3, 4-6, 7-5





Kevin Anderson (JAR/6) - Mihail Kukuškin (Kaz) 5-7, 7-6 (3), 6-2David Goffin (Bel/8) - Robin Haase (Niz) 7-5, 6-3Kyle Edmund (VB) - Novak Đoković (Srb/10) 6-3, 6-2, 6-3John Isner (SAD/7) - Ryan Harrison (SAD) 7-6 (1), 7-6 (7)Pablo Cuevas (Uru) - Albert Ramos-Vinolas (Špa) 6-1, 6-7 (2), 6-2Leonardo Mayer (Arg) - Fernando Verdasco (Špa) 6-2, 6-1WTA Madrid - 3. koloSimona Halep (Rum/1) - Kristyna Pliškova (Češ) 6-1, 6-4Karolina Pliškova (Češ/6) - Sloane Stephens (SAD/9) 6-2, 6-3Daria Kasatkina (Rus/14) - Garbine Muguruza (Špa/3) 6-2, 4-6, 6-3Petra Kvitova (Češ/10) - Anett Kontaveit (Est) 6-7 (4), 6-3, 6-3Caroline Garcia (Fra/7) - Julia Goerges (Njem/11) 6-2, 6-4Carla Suarez Navarro (Špa) - Bernarda Pera (SAD) 2-6, 6-2, 6-4Maria Šarapova (Rus) - Kristina Mladenović (Fra) 6-3, 6-4Kiki Bertens (Niz) - Caroline Wozniacki (Dan/2) 6-2, 6-2