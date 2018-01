TO SE NIJE DOGODILO 15 GODINA Chelsea i Arsenal odigrali utakmicu za povijest

Foto: Getty Images/Guliver Image

CHELSEA - ARSENAL 0:0 u prvoj utakmici polufinala Liga kupa.

Dosadna i besadržajna utakmica ipak odlazi u povijest engleskog nogometa.

Remi bez golova londonskih rivala četvrta je njihova utakmica ove sezone završena bez pobjednika (u regularnom dijelu), a to se u susretima klubova iz Premier League nije dogodilo još od sezone 2002/03 i mečeva Blackburna i Sunderlanda.

4 - This is the first time that two Premier League clubs have drawn four meetings with each other in a single season since Blackburn vs Sunderland in 2002-03. Stalemate. #CHEARS