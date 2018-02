U susret 18. Splitskom polumaratonu

Foto: Splitski polumaraton





SVI moji prijatelji koji, kao i ja, redovito trče Splitski polumaraton slažu se kako je utrka iz godine u godinu sve bolja i zrelija. Evo, baš ove godine i službeno će postati punoljetna.

Naviknuli smo se na visoki standard organizacije utrke koji stalno raste. A to nije samo moje skromno mišljenje, jer je organizator rasprodao planiranih 2000 startnih paketa čak 16 dana prije objavljenog zadnjeg roka za prijave.





Ugodno me iznenadilo kada sam pogledala trodnevni program 18. Splitskog polumaratona i vidjela kako je preuzimanje startnih paketa organizirano u velikoj dvorani Športskog centra Gripe. Tu se održava i pravi sportski sajam, kao na svim svjetskim maratonima, s nekoliko meni vrlo zanimljivih predavanja o treniranju i prehrani trkača. U subotu popodne, po prvi put, dječje su utrke za učenike osnovnih škola u četiri kategorije. Start polumaratona je, kao i uvijek, u nedjelju u 9 sati, a 10 minuta nakon njega započinje utrka na 5.000 m koja se trci od Rive do Zvončaca i nazad, pa tako dvaput. Sveukupno, očekuje se gotovo 3500 trkaća.

Kao sudionici prošlogodišnjeg polumaratona prolaze me trnci kad se sjetim adrenalina pred start i atmosfere koju je stvorila skupina bubnjara na prvom zavoju. Ista skupina nas je bodrila i u zadnjim metrima utrke. Jedva čekam ponovo protrčati kraj brodova hrvatske mornarice u Lori (i podmornice!) te doživjeti krug Poljudskog stadiona. Valjda su popravili tartan stazu. Još kad bi stadion bio pun navijača. Ulaskom u Marjansku šumu znam da sam odradila dvije trećine utrke. Čeka me još dvije tri kraće uzbrdice i eto me na “Obojenoj”, a onda se uz glazbu DJ-a sa Zvončaca sjurim na splitsku Rivu. Nisam baš bila oduševljena prethodnim finišerskim medaljama, ali vjerujem da je i ona ove godine sazrila.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nekako se nadam da će se i Splićani opustiti te nas bodriti diljem staze, a ne samo na ušminkanoj Rivi.

Veselim se i završnoj zabavi predviđenoj nakon proglašenja pobjednika, a na kojoj bi nas trebala zabavljati grupa Yellow Submarine koju sam imala prilike čuti i u njihovoj glazbi uživati na Sljemenskom maratonu.