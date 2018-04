UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Bayerna nakon utakmice s Realom

Foto: Guliver Image/Getty Images

U PRVOJ utakmici polufinala Lige prvaka Real je slavio u Munchenu kod Bayerna s 2:1 i tako je napravio veliki korak ka trećem uzastopnom finalu. Uzvrat se igra 1. svibnja u Madridu.

Pogodak je za Bayern polučio Joshua Kimmich (28), dok su strijelci za Real bili Marcelo (44) i Marco Asensio (57). Luka Modrić kod Reala je odigrao svih 90 minuta dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 83. minuti.

Sjajnu utakmicu zasjenili su incidenti nakon završetka susreta kada je nekoliko navijača utrčalo u teren i sjurilo se prema igračima.

Upad navijača je neugodno iznenadio igrače obiju momčadi, a posebno Francka Riberyja kojem je jedan navijač zamalo potrgao dres. Drugi je hvatao selfieje s Realovim zvijezdama.

Osiguranje je brzo reagiralo i svladalo nepozvane goste na travnjaku.

Bayern Munich have been charged by Uefa after fans ran onto the pitch at the end of their Champions League semi-final first-leg defeat by Real Madrid.



👉 https://t.co/tx2oz5jUFW pic.twitter.com/Jt8tfCyvjG