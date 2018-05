UEFA-in potpredsjednik: VAR u Ligi prvaka je neizbježan

Foto: Getty Images

TEKUĆA sezona Lige prvaka obilježena je diskutabilnim sudačkim odlukama, ponajviše završnica najprestižnijeg europskog klupskog natjecanja.

Očigledne pogreške na račun Bayern Münchena te Rome i Juventusa još su aktualne pa je pritisak na Europsku nogometnu organizaciju (UEFA) glede uvođenja videotehnologije (VAR) svakodnevan.

"Liga prvaka je kao Ferrari ili Porsche. Ne možete ga voziti odmah. Potreban vam je trening", pojašnjavao je proteklog mjeseca predsjednik kontinentalne krovne organizacije Aleksander Čeferin na upite hoće li predstojeće sezone u Ligi prvaka biti korištena videotehnologija.

Potpredsjednik Europske nogometne organizacije Michele Uva, pak, potvrdio je kako će se videotehnologija u Ligu prvaka implementirati "prije ili kasnije".

"O provođenju tehnologije diskutiramo na raznim sastancima. Znamo da smo na točci bez povratka. VAR ćemo uvesti prije ili kasnije, ali sve isključivo ovisi o trenutku kada će egzistirati dovoljan broj nacionalnih saveza koji će se u svojim ligama služiti videotehnologijom. U svakom slučaju, ulaganje u VAR je neizbježno", istaknuo je Michele Uva za Sky Sport Italia.

Na prijedlog Svjetskog odbora nogometnih saveza (IFAB) i posljedični blagoslov Međunarodne nogometne federacije (FIFA), videotehnologija će se koristiti na skorašnjem Svjetskom prvenstvu u Rusiji. U aktualnoj natjecateljskoj sezoni na izmaku povijesno je predstavljena u pojedinim europskim ligama poput belgijske i portugalske te njemačke i talijanske.

