UEFA-ine SUCE PREGAZILO VRIJEME Sve se u nogometu mijenja osim njih

KAD JE sudac Tom Henning Ovrebo 2009. godine propustio dosuditi četiri penala za Chelsea i tako sramotno pogurnuo Barcelonu u finale Lige prvaka, pomislili smo da je to bila najveća pljačka u povijesti modernog nogometa.



Norvežanin je trpio prijetnje smrću, cijeli svijet je povjerovao u teorije zavjere i svi skupa smo se nadali da se nešto slično više nikada neće ponoviti na utakmicama najskupljeg natjecanja. Od te londonske krađe, nakon koje je Didier Drogba u kameru vikao ''UEFA je jebena sramota'' prošlo je devet godina. I ništa se nije promijenilo.



Dapače, suđenje u svim europskim ligama, a osobito Ligi prvaka, samo je još lošije. Točnije, lošije nego ikada. Ono što su suci dosudili, odnosno nisu dosudili u zadnje dvije godine Lige prvaka jednostavno je - skandalozno. Pogreške ne najvišem nivou više ne možemo ni pobrojati, dovoljno je samo pogledati ovogodišnju završnicu Lige prvaka. Ne treba previše kopati po povijesti.



Na prvoj utakmici osmine finala između Reala i PSG-a domaćinima je kod rezultata 0:1 dosuđen sumnjiv penal kojem je prethodilo čisto zaleđe srušenog Tonija Kroosa. Real je utakmicu dobio 3:1. U četvrtfinalu, Juventusu u Londonu protiv Tottenhama u otvaranju utakmice nije sviran preočit penal, ali je Juve ipak prošao. Cityju, koji je prvu utakmicu u Liverpoolu izgubio 3:0, u uzvratu je pri vodstvu 1:0 poništen čisti gol Sanea zbog nepostojećeg ofsajda. Guardiolina momčad bi na poluvrijeme otišla s prednošću 2:0 i tko zna kako bi susret završio... Ovako je Liverpool slavio 2:1.

Cirkus u polufinalu Lige prvaka



Pamtit ćemo i njemačkog suca Deniza Aytekina koji je prošle godine u onoj ludoj utakmici pogurao Barcelonu do pobjede 6:1 protiv PSG-a. Ove sezone je, pak, najgore bilo u polufinalu. Bayern, koji je prošle sezone od Reala ispao nakon neopravdano isključenog Vidala i dva Ronaldova gola iz ofsajda, ni ove sezone nije prošao bolje. Sudac Cüneyt Çakir im je u Madridu propustio dosuditi barem jedan penal, a možda i dva, a debakl Slovenca Damira Skomine na utakmici Rome i Liverpoola je naprosto nevjerojatan.

