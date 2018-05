UTAKMICA OD 300 MILIJUNA FUNTI Za zadnje mjesto koje vodi u Premiership borit će se Fulham i Aston Villa

Foto: Screenshot

ASTON VILLA je u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja Championshipa kod kuće odigrala 0:0 s Middlesbroughom i tako obranila prednost 1:0 iz prve utakmice.

Momčad iz Birminghama tako je izborila priliku da se 26. svibnja na Wembleyju protiv Fulhama nakon dvije godine vrati u Premiership.

Aston Villa je u utorak navečer mogla do vrha napuniti mrežu Middlesbrougha, ali goste je u utakmici do samog kraja držao nevjerojatni Darren Randolph, koji je imao tri nevjerojatne obrane. Domaćinima je pomogao i sudac Mike Dean, koji je u 87. minuti napravio nevjerojatan propust.

Domaći golman je nakon gužve koju su si skuhali njegovi suigrači rukom izvan kaznenog prostora zaustavio udarac Traorea koji je išao u gol. Trebao je to biti izravni crveni karton za Sama Johnstonea, no Dean mu je pokazao samo žuti karton. Iz slobodnog udarca Downing je pogodio gredu i Villa se izvukla.

