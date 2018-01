Van Dijk poslao Lovrena na klupu pa golom u debiju riješio veliki derbi protiv Evertona

Foto: Getty Images/Guliver Image

SAMO PET dana nakon što je potpisao za Liverpool, Virgil van Dijk debitirao je za momčad Jürgena Kloppa i zauvijek će pamtiti prvi nastup za novi klub.

Nasjkuplji branič u povijesti, kojeg je Liverpool platio 85 milijuna eura, zabio je pobjednički gol šest minuta prije kraja za veliku pobjedu protiv Evertona 2:1 u 3. kolu FA Cupa.

1 - Virgil van Dijk has scored his first goal for Liverpool and his first in any competition since he scored in last season's FA Cup third round for Southampton against Norwich. Nod.