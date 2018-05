Varaždin se protiv Istre nakon šest godina može vratiti u HNL

Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/Pixsell

ISTRA je uspješno odradila prvi korak k ostanku u ligi. Ne zna ni sama kako, ali je uspjela.

U nadmetanju s Cibalijom u tome tko će biti manje loš, nogometaši Darka Raić-Sudara su u zadnjem kolu HNL-a odigrali 1:1 s Rudešom i zahvaljujući Cibalijinom porazu od Lokomotive još najmanje dva tjedna su prvoligaši.

Istra je, zbog boljeg međusobnog omjera, protiv Rudeša morala samo izjednačiti rezultat Cibalije u Kranjčevićevoj. U na trenutke negledljivoj utakmici, Puljani su do vodstva došli u 34. minuti lijepim golom glavom Vojnovića.

No, inače nezainteresirani gosti uspjeli su doći do izjednačenja u 58. minuti prvim udarcem (od dva ukupno) na gol. Ipak, Antonio Cristian je u 84. minuti skrivio penal i dobio drugi žuti karton, ali ne bi Istra bila Istra da si još malo nisu otežali susret pa je Vojnović kazneni udarac promašio.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na sreću po Istrijane, u tim trenucima je Lokomotiva zabila Cibaliji za konačnih 2:1 pa je i bod bio dovoljan za potvrdu dodatnih kvalifikacija.

A tamo ih čeka zahuktali Varaždin. Istra od zadnjih 10 utakmica nije dobila nijednu, a Varaždin od zadnjih deset utakmica nije dobio samo dvije. U zadnje tri utrpali su 11 komada i maksimalno motivirani čekaju dodatne kvalifikacije koje se igraju 30. svibnja i 2. lipnja. Domaćinstvo prve utakmice odredit će se ždrijebom.

Varaždin, kako se danas zove Varteks, u prvoj ligi bio je do 2012. godine kad je izbačen u najniži rang natjecanja. Varaždin nije izvršio financijske obveze prema bivšim igračima Milanu Pavličiću i Igoru Prahiću zbog čega je bio suspendiran za utakmicu 19. kola protiv Rijeke 24. veljače.

Varaždin je imao rok od mjesec dana da podmiri dugovanja, a kako to nije učinio bio je suspendiran i za susret u Vinkovcima u 24. kolu. Kako mu je to bila druga neodigrana utakmica u sezoni, klub nije smio igrati do kraja sezone, a sve utakmice registrirane su rezultatom 3:0 za protivnika. Na kraju sezone Varaždin je izbačen u županijsku ligu, ali sad ima veliku priliku ponovno se vratiti u prvu ligu.