WEMBLEY VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI Budući novi vlasnik najavio velike promjene

SHAHID KHAN, pakistansko-američki milijarder i vlasnik Fulhama te Jacksonville Jaguarsa, prije nekoliko tjedana poslao je engleskom nogometnom savezu (FA) ponudu od milijardu funti za otkup Wembleya.

Njegova ponuda podigla je mnogo prašine u Engleskoj. FA će je najvjerojatnije prihvatiti, a većina navijača i engleskih nogometnih legendi protivi se prodaji doma engleskog nogometa.

Khanov konačni plan je kroz nekoliko godina dobiti dozvolu NFL-a, a onda preseliti Jacksonville Jaguarse u London koji bi tako dobio prvu momčad američkog nogometa izvan američkog tla u povijesti.

Khan je obećao Englezima da će, ako mu prodaju stadion, on i dalje biti dom engleskog reprezentaciji u vremenu kad ne traje NFL sezona (rujan - prosinac) te da će se na njemu također moći igrati utakmice finala kupova i doigravanja Championshipa. Osim toga, Khan će prepustiti FA-u zaradu s tih utakmica.

No tradicionalisti kakvi jesu, Englezima se ne sviđa ideja da je stadion koji je izgrađen na istom mjestu kao i onaj stari, u rukama nekog stranca te da se na njemu igra američki, a ne "pravi" nogomet. Osim toga, Khan bi imao pravo prodati ime stadiona najboljem ponuđaču. Postojeći ugovor s mobilnom mrežom EE kao glavnim sponzorom stadiona ističe 2020. godine, iako ono nije uvršteno u ime kluba.

Shahid Khan says Chelsea CAN move to Wembley when they redevelop Stamford Bridge despite Autumn NFL games. Talks have been held between Fulham and Chelsea execs. Also says he will explore building a retractable roof if he completes deal with FA. #cfchttps://t.co/G4VsbkVDKP

