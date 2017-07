Wenger srušio klupski rekord i oteo svima francusku zvijezdu

Foto: Getty Images/Guliver Image

AKO JE za vjerovati francuskim medijima, Alexandre Lacazette (26) novi je igrač Arsenala. Prema pisanju Telefoota, Arsenal će ga Lyonu platiti 53 milijuna eura, što je apsolutni klupski rekord. Dosad je Wenger najviše, 48 milijuna, platio Mesuta Özila 2013. godine.

Telefoot reporting that Lacazette to Arsenal DONE. 5 year deal and a fee of €53m pic.twitter.com/ZZ816yh4yP