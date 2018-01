Zaradio 37 milijuna za sezonu: "Tamo sam bio na odmoru, to nije ozbiljan nogomet"

Foto: Getty images / Guliver Image

NAKON što je godinu dana bio najplaćeniji nogometaš svijeta, Argentinac Carlos Tevez se vratio u Bocu Juniors te priznao kako je kinesku avanturu smatrao odmorom, a ne ozbiljnim nogometom.

"Posljednjih sedam mjeseci sam se odmarao i moj boravak u Kini je bio pogreška", priznao je 33-godišnji napadač.

QUOTE: Carlos Tevez on leaving Shanghai:



🗣 "I was on holiday for seven months in China. 🇨🇳 It's fine for the Shanghai coach and president to criticise me, I didn't know what I was doing there." 😳



💸 Price Per Game: £1,690,000

💸 Price Per Goal: £8,450,000 pic.twitter.com/2rcjeaJKFb