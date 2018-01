Zbog ovih pet stvari PES 2018 je bolja igra od FIFA-e

Screenshot: FIFA18/PES2018

TIJEKOM godina FIFA i PES su se profilirali u različitim smjerovima, a onda su se u posljednje vrijeme počeli približavati. EA je više fokusa prebacio na kvalitetu same igre, a Konami je počeo raditi na marketingu, licencama i ostalom pratećem sadržaju. Obje igre imaju svoje kvalitete, ali jedna je ipak kvalitetnija simulacija od druge, u ovom slučaju to je PES 2018.

Razlika u kvaliteti igre možda je i manja nego u nekim prethodnim izdanjima, ali ono što PES-u nedostaju u usporedbi s FIFA-om može se popraviti uz nekoliko zakrpi i malo truda. Nažalost, što se igrivosti tiče s FIFA-om to nije slučaj.

5. Izgled igrača

FIFA 18 možda ima više licenci, stadiona, službenih dresova i sve što se može kupiti, ali dio igrača u igri baš ne sliči na sebe. Skener lica EA kao da je imao određene propuste. I dok su modeli igrača uglavnom dobro napravljeni, oni u PES-u su bolji. Pogotovo kod reakcija igrača na određenja događanja i kad im se kamera približi. Ima i u PES-u određenih propusta, ali u globalu igrači više sliče na sebe, pogotovo u klubovima koji nisu u samom vrhu svjetskog nogometa.

Screenshot: FIFA18/PES2018

4. Igra je zahtjevnija

Svi koji su ikada igrali FIFA-u znaju koliko je bilo jednostavno igrati protiv računala, na bilo kojoj težini. Umjetna inteligencija ubrzo postaje predvidljiva kao i utakmice. Uzrok tome je što će računalo u većini slučajeva raditi iste stvari neovisno o vašim akcijama. U PES-u različiti klubovi igraju na različite načine, a veća je i razlika u kvaliteti klubova. Upravlja li računalo Barcelonom i Manchester Cityjem čini veliku razliku, ali i igru zanimljivom.

3. Taktike su važne

Promjena taktika u PES-u dat će vidljive rezultate i moći ćete lakše iskoristiti loše taktičke odluke protivnika. U FIFA-i se stvar više svode na neke predodređen taktike poput kontri kod određenog rezultata ili bunkera kako bi se rezultat sačuvao. PES će nagraditi logične i pametne odluke te ćete moći iskoristiti slabosti protivničke ekipe. To igri daje jednu novu dimenziju.

Screenshot: PES 2018

2. Skriptirani elementi nisu forsirani

FIFA 18 pati od istih problema kao i neki prijašnji naslovi. Engine u igri je odlučio da će se dogoditi određena serija događaja bez obzira na to što vi pritišćete na kontroleru sve kako bi se igra izbalansirala. To izgleda kao jedna od onih akcija u kojoj protivnik slaže dodavanja, a vaši braniči trče u nasumičnim smjerovima, okreću se oko sebe i jednostavno ne mogu uzeti loptu. U 88. minuti igrač jednostavno mora zabiti gol, bez obzira na to što rade braniči. Nakon udarca u blok lopta je opet u njegovim nogama, vaši braniči leže na podu, a protivnički igrač puca dok ne zabije. U PES-u će se nekada takve stvari dogoditi, ali uglavnom zbog vaše pogreške. Nekada će utakmice završiti i 0-0. Međutim, neće spriječiti bolje igrače ili motivirati lošije na način da igra odluči utakmicu.

1. Mogućnost uređivanja timova i klubova

Iako PES-u nedostaju brojne licence, dresovi, imena, sve se to lako može popraviti. Zahvaljujući strpljivim i sposobnim ljudima možete preuzeti zakrpu koja će u igri ispraviti imena klubova i igrača, kao da je Konami kupio licence. Sve što je potrebno je odlazak na stranicu poput PES World . Želite li pak napraviti i urediti svoj klub, ili možda doraditi neki postojeći, mogućnosti u PES-u puno su veće od onih u FIFA-i.

Screenshot: PES Universe

