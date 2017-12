ZBOG OVOG JE POD ISTRAGOM Pročitajte Lovrenov iskaz na Mamićevom suđenju

Foto: Screenshot

TUŽITELJSTVO u Osijeku pokrenulo je istragu protiv Dejana Lovrena i Modrićeve punice Vesne Juraić zbog sumnje u davanje lažnog iskaza tijekom svjedočenja na Županijskom sudu na suđenju Zdravku Mamiću za izvlačenje novca iz Dinama. Tada je promijenio raniji iskaz koji je dao u USKOK-u.

Pročitajte Lovrenov iskaz na sudu. Ispitivali su ga Sven Mišković i Tonči Petković iz USKOK-a:

Kada ste počeli trenirati nogomet u Dinamu?

"Sa 14 godina sam prvi put došao u Dinamo, 2004. ili 2005. godine."

Kada ste potpisali prvi profesionalni ugovor?

"2007. sam potpisao."

Gdje ste ga potpisali?

"U Dinamu."

Koliko ste godina imali?

"Imao sam 17 godina."

U vrijeme potpisivanja bili ste maloljetni. Jesu li s vama bili roditelji?

"Nitko mi to nije rekao. Nisu supotpisali ugovor sa mnom."

Sjećate li se jesu li taj dan potpisivali još neki igrači?

"Da, nekolicina njih. Pokrivač, Tadić, Schildenfeld, Sammir, mislim da je to to."

Jeste li nakon 2007. potpisivali još koji profi ugovor s Dinamom?

"Sjećam se da sam dosta toga potpisivao i nakon profesionalnog ugovora. Sve do mog odlaska u Lyon potpisao sam nekoliko aneksa o povećanju plaće. Da, sigurno sam nešto potpisivao."

Jeste li potpisali još koji profesionalni ugovor?

"Jesam, 2007."

Jeste li potpisali nakon toga profesionalni ugovor o igranju u Dinamu?

"Potpisivao sam aneks."

Jeste li postavljali kakve uvjete prilikom potpisivanja profesionalnog ugovora o igranju?

"Mislim da nisam tražio posebne uvjete. Mislim da sam imao plaću tri tisuće eura bruto i neke bonuse. To je vodila moja majka Silva. Bio sam zadovoljan ugovorom."

Tko je potpisao u ime Dinama?

"Zdravko Mamić, većinom je on sve vodio. Bio je u dogovoru s mojom majkom."

Jeste li dobili primjerak ugovora?

"Jesam."

Jeste li ga proslijedili knjigovođi?

"Mislim da jesam... Iskreno, ne znam. Sve je to vodio moj knjigovođa, ali ne mogu se sjetiti jesam li mu dao taj ugovor."

"Čim sam potpisao profesionalni ugovor otišao sam na posudbu u Inter Zaprešić. Tamo sam proveo sezonu i pol te sam se vratio u Zagreb."

Kažete da ste potpisali aneks o podjeli transfernog obeštećenja. Opišite kako se to dogodilo, što ste potpisali?

"Gledajte, sve poslove u vezi tih ugovora i aneksa je vodila moja majka Silva. Sjećam se da je moja majka vodila razgovore sa Zdravkom Mamićem. Pričali su da mi aneksom pripadne 50 posto transfernog obeštećenja, znam da je to dogovorila. Siguran sam da sam aneks potpisao daleko prije 2009. godine, nedugo nakon potpisivanja profesionalnog ugovora."

Tonči Petković iz USKOK-a je potom kazao: S obzirom na to da je svjedok Lovren odstupio od svog iskaza u kojem je opisivao način na koji je došlo do potpisivanja aneksa, predlažem da se svjedoku predoči iskaz koji je dao 18. veljače pred USKOK-om.

Petković je pročitao Lovrenov iskaz iz veljače:

"Što se tiče prava transfernog obeštećenja, stekao sam ga temeljem aneksa. Taj aneks sam potpisao par mjeseci prije odlaska u Lyon. U siječnju 2010. sam potpisao za Lyon, a aneks s Dinamom sam potpisao u rujnu ili listopadu 2010., odnosno sjećam se da sam tada nešto potpisao.

Tijekom rujna 2009. godine Mario Mamić me obavijestio da se neki strani klubovi zanimaju za mene. To su bili Tottenham i Lyon. Odlučio sam tražiti od Zdravka da mi podigne plaću. Imao sam plaću šest tisuća eura, a kada sam vidio da me žele drugi klubovi, tražio sam veću plaću. Tada sam u razgovoru tražio 250 tisuća eura godišnje, a Zdravko je odbio. Znao sam da su neki igrači imali pravo na 50 posto odštete, pa sam zatražio od Zdravka tih 50 posto od budućeg transfera koje je trebalo u potpunosti pripasti NK Dinamu. Zdravko se složio i sklopili smo aneks."

"Što se tiče mog aneksa ugovora, a temeljem kojeg sam stekao 50 posto odštete u slučaju transfera, aneks mi je dala tajnica Vlatka Peras. Nazvala me i kazala da dođem potpisati neki aneks. Potpisao sam ga u rujnu 2009. ili u listopadu, par mjeseci prije odlaska u Lyon.''

''Sjećate li se ovog, Dejane?''

Ivan Stanić, odvjetnik Zdravka Mamića, ustao je sa stolice i traži predočenje cijelog iskaza, a ne samo pojedinačnih dijelova.

Nakon što mu je USKOK predočio iskaz iz veljače, Lovren se očitovao u osječkoj sudnici:

"Točno je da sam to izjavio. Tražio sam od Mamića veću plaću, uz obrazloženje da već imamo riješeno pitanje potpisanim aneksom. Rekao sam USKOK-u da sam nešto potpisao, ali potpisao sam isti aneks ugovora koji je već ranije bio potpisan. Mario Mamić u nekoliko navrata kazao je da se nekolicina klubova zanima za mene. Ja i majka smo zatražili povećanje plaće na 250 tisuća eura. Zdravko je to odbio. Rekao je da već imam dogovorenih 50 posto od transfera koji smo ranije dogovorili. Pristao sam na plaću od deset tisuća eura te sam u rujnu i listopadu zaključio aneks o povećanju plaće."

Zašto se opet potpisivali isti aneks, ako ste ga već imali?

"Vlatka me pozvala u klub i kazala da moram opet potpisati aneks iz 2007. godine uz izmijenjeni tekst. Objasnila mi da je Zdravko Mamić traži da se isplata mog dijela transfera ne isplaćuje u inozemstvo, već na hrvatski račun."

Sjećate li se koja je to odredba morala biti izmijenjena iz prvog aneksa iz 2007. koji je izmijenjen 2009. Koja je razlika?

"Razlika je bila u tome da se dio transfera isplati u Hrvatsku."

''Jeste li tada uopće imali račune u inozemstvu?'' postavio je pitanje zamjenik ravnateljice USKOK-a, Tonči Petković.

"Ne."

''2007., kada ste potpisali prvi aneks, navedeno je da će vam se odšteta isplatiti na račun u inozemstvo. Zašto, ako taj račun niste imali?''

Javio se Zdravko Mamić: "Ovo je manipuliranje iskazom svjedoka!"

Lovren je odgovorio: ''Što ja znam, valjda se to odnosilo na budući transfer. Ne mogu objasniti zašto se mijenjala odredba u aneksu.''

USKOK je predočio Lovrenu aneks i postavio pitanje je li to aneks iz 2007. ili 2009. godine?

"Ne razumijem što me pitate."

Jeste li aneks kojeg sada gledate potpisali 2007. ili 2009. godine?

"Očito 2007. godine. Ovaj aneks potpisan je vjerojatno 2007. godine."

Koji ste potpisali 2009.?

"Aneks ugovora o povećanju plaće. Ono što sam pričao za 2009., sjećam se da sam tada nešto potpisao. Potpisao sam povećanje plaće putem aneksa, a onda me zvala Vlatka Peras i kazala da moram potpisati ponovo ugovor iz 2007. godine."

Zdravko Mamić tada je uzeo riječ sucu.

"Jeste sada sretni, oćete moje krvi i džigarice. Sramite se vi skupa."

Mamić je na to udaljen iz sudnice do okončanja ročišta. Za njim je izletio Dinamov povjerenik za sigurnost Krešimir Antolić.

Sudac je Lovrenu pojasnio pitanje. "Koji ugovor je sada ispred vas?", pitao je sudac Krušlin zvijezdu Liverpoola.

"Ovaj predočeni aneks sam potpisao 2007. godine. Rekao sam da sam kod Vlatke potpisao isti aneks, samo s izmijenjenim tekstom."

''Jeste li dobili aneks iz 2007. godine?'' nastavio je USKOK s pitanjima.

"To morate pitati moju majku, imao sam 17 godina. Potpisivao sam sve što mi je majka kazala. Najbitnije mi je bilo da igram za Dinamo.

Jeste li pitali majku i za druge ugovore koje ste potpisivali?

"Jesam, žena mi je rekla i ja bih potpisao. Kada sam postao punoljetan, slušao sam sugestije majke."

Je li vaša majka bila nazočna potpisivanju aneksa 2007. godine?

"Mislim da jest."

Je li ga ona supotpisala?

"Ne znam."

Tko vam je dao na potpis aneks iz 2007. godine?

"Mislim također Vlatka Peras".

Posjeduje li vaša obitelj primjer aneksa iz 2007. godine?

"Iskreno, imam kod kuće dosta dokumenata. To je bilo prije 11 godina. Potpisao sam mnogo papira, stvarno ne znam imamo li u posjedu primjerak tog aneksa."

Je li taj aneks proslijeđen vašem knjigovođi?

"Ne znam, ne mogu se sjetiti."

Moramo vas pitati da ste izmijenjeni aneks potpisali 2009. godine, imate li primjerak tog ugovora?

"Ispast ću smiješan, ali stvarno ne znam. Bilo mi je važno da budem glavni u ekipi. Moguće je da Mario Mamić ima dokumentaciju, on je vodio brigu o svemu tome. Ni danas me ne zanimaju papiri, bitno mi je da igram."

Jesu li aneksi bili sastavljani i na stranim jezicima?

"Iskreno, nisam ih ni čitao. Potpisivao sam ono što mi je rekla majka. Nisam čitao anekse ugovora."

Sjećate li se jednokratne isplate od 85 tisuća eura i aneksa koji ste potpisali 4. siječnja?

"Ne sjećam se aneksa od 4. siječnja 2010. godine prema kojem mi je isplaćen taj iznos."

USKOK je Lovrenu opet dao na uvid još jedan aneks ugovora.

"Koliko vidim, tu piše Silva Lovren", odgovorio je Dejan na pitanje je li potpisao spomenuti aneks ugovora.

Je li vam poznato, je li vam isplaćen spomenuti iznos?

"Ponavljam, sve je vodila moja majka. Imala je punomoć na skoro sve račune, ona se brinula o tome da ostanem i dalje normalan."

USKOK je predočio Lovrenu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Je li temeljem ove punomoći koju ste izdali majci ona potpisala aneks 4. siječnja 2010.?

"Ako sam joj dao punomoć, valjda je potpisala."

Punomoć je izdana 15. siječnja, a aneks je potpisan 4. siječnja. Kako je onda vaša majka potpisala aneks, ako je punomoć dobila 11 dana nakon potpisa? pitao je Petković.

"Možda se ta punomoć odnosila na nešto drugo, ne mogu to objasniti jer ne znam."

USKOK je Lovrena pitao da objasni razliku u datumima na potpisan aneks ugovora.

"Nakon što mi je predočeno da je u aneksu ugovora o profi igranju naznačeno da se radi o aneksu ugovora o profesionalnom igranju zaključenom 19. siječnja 2007. godine., a da je u aneksu ugovora o profesionalnom igranju kojim se regulira podjela transfernog obeštećenja između Dinama i mene, navedeno kako se radi o aneksu ugovora o profesionalnom igranju zaključenog 1. 1. 2007 godine, i nakon što sam pozvan da se očitujem jesam li uočio razliku u datumima, mogu reći da tu razliku o datumima nisam uočio i ne mogu je objasniti."

Možete li nam opisati okolnosti vašeg prelaska iz Dinama u Lyon?

''Sjećam se da je Zdravko Mamić objasnio da me Lyon želi, 2009. godine. U jednom momentu me Zdravko nazvao i rekao da je transfer završen i da odlazim u Lyon. Nakon toga sam otišao u Francusku. Sa mnom su bili Mario Mamić, Damir Vrbanović koji je predstavljao klub, Miroslav Blažević, sin Ćire Blaževića koji priča francuski jezik. Bili su tu i ljudi iz Lyona, predsjednik i sportski direktor te još dvoje-troje ljudi koje nisam prepoznao."

Tko je zastupao vaše interese?

"Mario Mamić je cijelu moju karijeru uz mene, dogovarao je moju plaću u Lyonu, Southamptonu i Liverpoolu."

Je li vas Dinamo obavijestio, nakon zaključenja ugovora s Lyonom, koliko iznosi transferno obeštećenje te koliki iznos bi trebao biti isplaćen Dinamu?

"Saznao sam iz medija."

Je li vam poznato kolika je odšteta vašeg transfera u Lyon?

"Znam da su tu bili razni bonusi... Tada je Dinamo na moj račun uplatio 50 posto mog transfera, oko 25 i pol milijuna kuna. Platili su i porez 5,5 milijuna kuna.

U vezi naplate mog dijela odštete, bilo je problema s isplatom, čekao sam godinu i pol dana. Zdravko mi je rekao da novac iz Lyona nije došao i da mi ne može isplatiti novac. Slao sam dopise Dinamu, Zdravko mi je kazao da se strpim."

Je li vam poznato kada je Lyon počeo s isplaćivanjem odštete i je li isplaćivao u ratama?

"Ne mogu to znati."

Kada je vama Dinamo isplatio novac?

"Nakon godinu i pol dana, jednokratno."

Je li vam poznato je li Lyon platio Dinamu odštetu jednokratno ili u više rata?

"Ne znam."

Obraćali ste se Dinamu. Što ste navodili u dopisima, tko ih je sastavljao?

"Sastavljao sam dopise osobno, na tabletu. Dostavio sam ih Mariju Mamiću koji je vodio brigu o mojoj karijeri. Ne sjećam se jesam li mu poslao dopise poštom ili mejlom. Smatrao sam da će to biti riješeno. Mario je dobio odgovor iz Dinama da imaju problema s likvidnošću."

Jeste li na vaše dopise dobili kakav pisani odgovor?

"Dobio sam samo usmeni odgovor od Marija. Čuo sam se sa Zdravkom, a on mi je rekao da se strpim."

Koliko ste dopisa poslali?

"Valjda jedan."

USKOK mu je predočio spomenuti dopis.

"Da, to je taj dopis."

"Naveli ste da tražite barem prvu ratu, odnosno polovinu prve rate. Odakle vam saznanja da je prva rata iz Lyona sjela na račun Dinama?"

"Bio sam u kontaktu s Marijom Mamićem, sva saznanja imam od njega. On je očigledno bio dobro upućen u tom pravcu."

Je li taj dopis poslan putem faxa iz kluba Lyon u Dinamo?

"Sve sam dopise dostavio Mariju Mamiću."

Na koji način?

"Ne mogu se sjetiti. Putem faksa, mejla... Ne znam."

Lovrenu je USKOK predočio još dva dopisa u kojima se igrač obraća Dinamu, po pitanju dijela transfernog obeštećenja nakon prelaska u Lyon.

"Da, ovo sam također ja sastavio i potpisao."

Jeste li u svom pravu na odštetu obavještavali Nikkyja Arthura Vuksana?

"Ne."

Jeste li imali kakav ugovor o zastupanju potpisan s Vuksanom?

"Mislim da jesam, imao sam ugovor o menadžerskom zastupanju s Vuksanom."

Jeste li ga izvijestili o svom pravu na dio odštete?

"Mislim da Vuksan nije imao doticaja s financijama kao što je to imao Mario Mamić."

Za vrijeme dok ste igrali za Dinamo, tko je izdavao fakture Dinamu? Za vaše usluge igranja, tko je u vaše ime ispostavljao račune Dinamu?

"Ne znam, nisam se time bavio."

Je li vam poznato jeste li u poslovnim knjigama iskazali potraživanja prema Dinamu u smislu podjele transfernog obeštećenja?

"Moj knjigovođa Željko Vukelić bio je jako dobar suradnik s Marijom Mamićem, oni su vodili brigu o tome."

Kada se Mario Mamić počeo brinuti o vama, o vašoj karijeri?

"Ne znam točno. Sigurno od vremena dok sam bio maloljetan, možda sam imao 15 ili 16 godina."

Kako je došlo do realizacije isplate dijela transfernog obeštećenja od strane Dinama?

''Nazvala me Vlatka Peras i javila da će se isplatiti novac. Otvorio sam račun u Erste banci. U ožujku 2011. godine sjeo je novac na moj račun.''

Koliko je vremena prošlo od poziva Vlatke Peras do momenta kada ste otvorili račun?

"Ne sjećam se."

Kada smo vas u veljači ispitivali u USKOK-u kazali ste: "Nazvala me Vlatka Peras koja mi je rekla da će mi iznos biti isplaćen. Tada sam bio u Francuskoj. Nazvao sam majku Silvu i zamolio da provjeri račun. Majka me izvijestila da je novac sjeo. Ja sam bio u Francuskoj, nisam mogao doći u Hrvatsku."

Koja je priča točna, jeste li vi otvorili račun u Zagrebu? pitao je zamjenik ravnateljice USKOK-a.

"Zabunio sam se na ispitivanju u USKOK-u. Moja majka je vodila dosta stvari. Mislio sam da se radi o kreditu za stan. Mislio sam da sam bio u Francuskoj u tom momentu, ali nisam. Ja sam otvorio račun."

''Novac iz Dinama je sjeo u ožujku 2011. godine. Ne mogu se sjetiti jesam li u to vrijeme imao nekih obveza u svom matičnom klubu. Znam da otprilike u ožujku uvijek bude okupljanje reprezentacije, ali ne sjećam se rasporeda i detalja.''

''U Hrvatskoj sam imao više otvorenih računa u bankama. Ne sjećam se jesam li preko računa u Erste banci obavio još koju transakciju.

Znate li koliko vam je novca Dinamo uplatio?

"Skoro 26 milijuna kuna."

Sjećate li se što ste dalje napravili s tim novcem?

"Novac koji je uplaćen proslijedio sam Zoranu Mamiću."

Iz kojeg razloga?

"Ja i Zoran smo bili suigrači i prijatelji. U jednom momentu tražio me da mu posudim novac, a ja sam mu odgovorio da ću mu pomoći kada dobijem odštetu iz Dinama. Bez razmišljanja sam mu posudio novac. Proslijedio sam mu novac isti dan kada je novac iz Dinama legao na moj račun. Ne mogu se sjetiti na koji račun sam mu proslijedio novac."

Kako ste znali na koji broj računa ćete mu uplatiti novac?

"Pa, bili smo u kontaktu. Bili smo zajedno."

Na ispitivanju u USKOKU-u, napomenuo je Petković, Lovren je izjavio da je sa Zoranom Mamićem sastavio ugovor o pozajmici, ali tek dva ili tri mjeseca nakon isplate Dinama prema njemu.

Kada ste, dakle, sastavili taj ugovor?

"Mislim da smo potpisali taj dan, kada sam mu proslijedio novac. Ovo nema veze s vezom. Razlozi zbog kojeg sam dao takav iskaz USKOKU-u je privatne naravi. Moja kći je bila na operacijskom stolu kada me USKOK odveo na ispitivanje od šest sati. Mozak mi je stao, što tu čovjek više može reći... Kada se sve slegnulo i nakon razgovora s majkom, čini mi se da su se stvari odigrale ovako kako sam danas opisao."

Jeste li od Zorana Mamića tražili kakvu garanciju za povrat?

"Ne, nisam uzimao sredstva osiguranja od Zorana Mamića jer sam smatrao da mi takvo što ne treba. Trebao mi je vratiti novac 2017. godine. Zoran mi je prvo vratio 500 tisuća dolara, ali je upao u bračne probleme.

Potom je dug preuzeo Mario Mamić i vratio veći dio, 2.2 milijuna eura. Potom je Mario bio blokiran, pa je Zoran vratio još 300 tisuća dolara. Dužni su mi još oko 400 tisuća eura. Do sada su vraćali, vjerujem da će mi vratiti i ostalo. Novac su mi vraćali u gotovini. Od novca sam kupovao određene nekretnine, između ostalog i na Pagu. Kupio sam automobil."

Jeste li bili u kakvim poslovnim odnosima s Marijom Mamićem i s njim povezanim društvima od 2007. godine do danas? Određene transakcije se odnose na odnos Marija Mamića, vas i povezanih društava, pa vas stoga ovo pitam. Je li dolazilo do uplata ili isplata između vas, Marija i društava koje su u njegovom vlasništvu?

"Iskreno, ja i Mario smo toliko uplaćivali jedan drugome jer smo puno toga potpisivali privatno i službeno."

USKOK je predočio Lovrenu i poruku koju je preko WhatsAppa poslao Nikkyju Vuksanu 27. listopada 2015. godine i to ovog sadržaja:

"Trebat ćete i vi mene. Ne da mi se. Očito među vama svima fali komunikacije pa ste svi iznenađeni kao da nitko ne zna ništa o mojoj ozljedi. Sada odjednom svi kažete da ste mislili da sam ozlijeđen. Ne mora se mene jebati na taj način. Kad poludim bit će svega. Jebeš me zašto plačem, ali imam razloga. Ljudi koji bi trebali biti uz mene, nisu tu a kada vama dođe sranje do glave, u vezi Zdravka i onih sranja iz prošlosti, bit će Dejane izvuci nas."

Lovren se ovako pred sudom očitovao o toj poruci:

"Bio sam razočaran odnosom s Mariom i Arthurom jer su me ismijavali zbog moje ozljede. Napisao sam tu poruku, ali ona nema veze s ovim postupkom. Bio sam spreman pomoći Zoranu Mamiću, ali i Zdravku kada se skupljala jamčevina. Napisao sam to iz ljutnje. Na koncu, nisam dao novac za jamčevinu Zdravku Mamiću."

USKOK je upitao Lovrena je li komunicirao uoči ovog postupka sa Zdravkom Mamićem.

"Jesam, ali nismo ni riječ progovorili o postupku", odgovorio je.

Što se dogodilo na posljednjem ročištu u Osijeku u lipnju i zašto su sporni ugovori Dejana Lovrena?

Podsjetimo, sredinom lipnja, prilikom svjedočenja Dejanova oca, Zdravko Mamić potjerao je svoje odvjetnike, Čedu Prodanovića i Jadranku Sloković, a sudac je raspravu odgodio za rujan. Mamića danas zastupa odvjetnički tim Mate Matića. Lovren je, uz Luku Modrića, ključni svjedok u postupku jer su Mamići, kako tvrdi USKOK, preko njihovih transfera izvlačili novac iz Dinama. U međuvremenu je protiv Luke Modrića pokrenuta istraga USKOK-a zbog davanja lažnog iskaza pred sudom u Osijeku, a podignuta je i nova optužnica protiv Mamića i suradnika, u koju su uključeni i njegov sin Mario te Nikky Vuksan koji je preuzeo menadžerske poslove za obitelj Mamić.

U trenutku dok je Saša Lovren, otac nogometaša Dejana Lovrena, u lipnju svjedočio o okolnostima sklapanja ugovora i aneksa ugovora o profesionalnom igranju svoga sina, Mamić je ustao i počeo glasno negodovati, smatrajući da tužiteljstvo svjedoku postavlja sugestivna pitanja.

Saša Lovren na prvom ročištu kazao je da nije vodio poslove svog sina.

"Za sve je bila zadužena moja supruga", rekao je Lovrenov otac.