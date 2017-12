Zidane mora otići

Foto: Getty Images / Guliver Image

BARCELONA je u današnjem Clasicu s 3:0 pobijedila Real na Santiago Bernabeuu i vjerojatno napravila odlučujući korak prema novom naslovu prvaka. Utakmica je podsjetila zašto je Busquets genijalan igrač, a Zidane ipak kratkoročno rješenje.

Igra bez krila

Teško se sjetiti kada smo posljednji put gledali nogometnu utakmicu bez ijednog krilnog igrača na terenu. Višak veznih igrača koji s bočnih pozicija ulaze u sredinu na obje strane odrazio se i na tempo utakmice. Kod Barcelone je izazvao spor napredak na terenu i međusobno gušenje igrača, dok je Realu igra u rombu ipak bliska. Gosti nisu imali opcija u igri, a nedostatak krila, odnosno širine, morao se kompenzirati kako bi povećali teren za igru. Obično se to radi aktivnijom igrom bekova, ali zbog straha od prevelikog prostora iza svojih leđa, ipak nisu bili dovoljno uključeni u igru u prvom dijelu. Barcelona je igrala rondo u sredini terena, bez dubine i širine, na terenu cirkularnog oblika.

Jedini opasan oblik napada bio je kad bi Messi kao povučeni playmaker navukao na sebe obranu, a to bi iskoristio Paulinho i trkom iz drugog plana tražio dubinsku loptu. Prva prava šansa Barcelona bila je upravo takva, a još su jednom ozbiljnije zaprijetili Navasu u prvom dijelu – opet preko Paulinha, ovaj put na skoku gdje je iskoristio svoju eksplozivnost i skočnost.

