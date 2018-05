Zvijezde Liverpoola postit će 18 sati na dan finala Lige prvaka

Foto: Getty Images / Guliver Image

JEDAN od najboljih svjetskih nogometaša Mohamed Salah najzaslužniji je za plasman Liverpoola u finale Lige prvaka, koje će Redsi 26. svibnja igrati u Kijevu protiv Real Madrida. Čudesni Egipćanin i veliki prijatelj Dejana Lovrena zabio je ove sezone ukupno 44 gola na 51 utakmici, uz 16 asistencija.

Bivši igrač Basela, Chelseaja, Fiorentine i Rome poznat je kao religiozna osoba te posti svaki ramazan, a ništa drukčije neće biti ni ovog puta, iako ga čeka možda i najvažnija utakmica u karijeri.

On će za vrijeme iftara biti u svlačionici, a akšam pada otprilike pola sata prije početka finala. Međutim, to mu neće smetati, naprotiv.

"Sigurno ću postiti. Postit ću svih 30 dana. Svi ovi uspjesi koje postižem predodređeni su mi Allahovom mudrošću", poručio je Salah, koji će na dan utakmice postiti 18 sati.

Massive respect for Mohamed Salah and Sadio Mane! They're both fasting for Ramadan while working hard in training to help Liverpool in the UCL Final later this month. #RoleModels #Ramadan pic.twitter.com/AROIiYTZDe