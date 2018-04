22. 4. 1990. godine održani su prvi izbori. HDZ je uvjerljivo pobijedio, a ovako se tada pisalo o tome

Foto: Hina, Yugopapir

22. TRAVNJA 1990. godine održan je prvi krug izbora za hrvatski sabor. Bili su to prvi višestranački izbori koji su se održavali u opasno i tmurno vrijeme - raspad Jugoslavije bio je više nego očit, a velikosrpska agresija bila je sve izvjesnija. Drugi izborni krug održao se 6. svibnja 1990. godine.



Na izborima je uvjerljivo pobijedio Tuđmanov HDZ. U prvom sazivu sabora, od ukupno 351 zastupnika, HDZ će imati čak 205.



Tim povodom objavljujemo jedan članak iz magazina Start iz travnja 1990. godine u kojem se analiziraju izbori.

"Travanj 1990: Poštovani čitaoci Starta, ovoga puta na mjestu na kojem običavate čitati jedinu tzv. kontakt rubriku koju naš magazin ima, odlučili smo ponuditi vam nešto zaista među nama. Riječ je o doista prvim reagiranjima izbornih kandidata i istaknutih hrvatskih intelektualaca na prve rezultate izbora. Izjave je u noćnim bdjenjima u Press centru izbora '90, sakupio Nikola Šolić, a do izjave dr. Cilige došli smo u izravnom telefonskom razgovoru s Rimom.



NEVEN JURICA: "Naš izborni uspjeh je odgovorio onom što je HDZ i očekivala u prvom izbornom krugu. Bili bismo iznenađeni da je bilo drugačije. Ne začuđuje nas ni to što se biračko tijelo na neki način i polariziralo u smislu da je jedan dio tog tijela dao glasove Savezu komunista, a drugi HDZ-u, odnosno da je Koalicija narodnog sporazuma na ovim izborima, bar kako sada pokazuju rezultati, prošla dosta loše.



To je s naše strane dosta prirodno budući da oni nisu imali definiran politički program za razliku od ove dvije stranke. HDZ je stranka koja je hrvatskom narodu ponudila ne samo svoj program već i nešto što taj narod do sada nije imao mogućnosti artikulirati, a to je slobodno izražavanje hrvatskog nacionalnog ponosa i hrvatskog nacionalnog osjećaja, a to je nešto što je, ako baš hoćete radikalno kazano, izvan svih političkih parametara.



Zato je HDZ dobila toliku podršku i ja mislim da će tu podršku uživati i dalje. Pa i svi propusti koji su napravljeni u toku ovih izbora govore o nefunkcionalnosti dosadašnje vlasti i njene uprave. Stoga će HDZ, moram vam to reći, doduše neslužbeno, odmah poduzeti tri osnovne stvari - kao prvo, po mom mišljenju to je rekonstitucija Sabora, a to znači ukidanje ovog relikta jednopartijskog sistema, Vijeća udruženog rada, donošenje novoga Ustava Hrvatske i promijena izbornog zakona."



Dr. ANTE CILIGA o prvim rezultatima i mogućim posljedicama izbora: "Ovi izbori pokazali su jednu osnovnu činjenicu: podjelu hrvatske politike u tri skupine, paralelno podjeli iz vremena prošlog rata.



Onda su tri skupine bile ove: ustaše, HSS, i hrvatski komunisti. Sada su tri paralelne skupine Hrvatska demokratska zajednica, Mačekovska koalicija sporazuma naroda i reformirani hrvatski komunizam.



Iskustvo prošlog rata pokazalo je da je ova podjela bila fatalna, i svršila je katastrofom svih triju skupina i čitave hrvatske stvari.



Radi se sada o tome hoće li hrvatska politika ponoviti pogrešku ratnog vremena, s evidentnom opasnošću novog općeg poraza na kraju ili će sada tri skupine znati napraviti jedan širi zajednički hrvatski blok.



Danas je objektivno govoreći mnogo lakše doći do općeg hrvatskog sporazuma negoli u doba rata. Onda su dva krajnja pola - Hitler i Staljin, fatalno i čvrsto raskomadali Hrvate. Opći hrvatski sporazum ne može doći iznenada, treba zato prelazno stanje pregovora, razgovora i ispitivanja.



Da se to ostvari, potrebno je da tri hrvatske skupine obrazuju, ja to predlažem, tripartitnu komisiju, s dva ili tri člana iz svake skupine i od nekoliko predstavnika hrvatskih Srba i bosanskohercegovačkih Muslimana, i da ta komisija bez moći izravnog odlučivanja pomogne približavanju tih triju skupina, drugim riječima pripremati zajedničku općehrvatsku vladu u kojoj bi prisustvovale sve tri skupine.



Ako dođe do obrazovanja vlade, komisija bi trebala djelovati da očuva zajednički front, zajedničku vladu Hrvata i zajednički općehrvatski front. To su moji pogledi na sadašnju izbornu i poizbornu situaciju i na posljedice koje ta situacija od hrvatske politike traži."



GORDANA GRBIĆ: "Posljednjih dana, pred početak izbora, prolazeći gradom, imala sam utisak da mi je jedini protukandidat dr. Franjo Tuđman jer sam jedino njegove slike vidjela. Taj utisak iz predizbornog vremena potvrđuje se, jer on stvarno jeste jedini protukandidat svima.



Trudila sam se da saznam nešto o svojoj protukandidatkinji iz HDZ-a i jedino što sam uspjela doznati je da je mlađa osoba, djevojka koja je tek maturirala krojački smjer. Na temelju čega su se glasači odlučili njoj dati glasove stvarno mi nije jasno?



Što se mene osobno tiče, za mene je, recimo, dobro to da SDP dobiva, po prilici, onaj dio glasova na koji je i računala. Jako sam se razočarala zbog ovoga s Koalicijom. Mislila sam da će to biti sredina između lijevih snaga i desnice, a osobno sam razočarana time što si narod u Hrvatskoj oko vrata, još modroga od jedne, već stavlja drugu uzicu.



Mi smo ovog časa dalje od demokracije no što smo bili kad je SDP donio odluku o višepartijskom sistemu. Većina koju će HDZ imati u Saboru trebala bi značiti i demokraciju, ali neka mi bude dopušteno da sumnjam u to. Svaki delegat koji uđe u takav Sabor, a nije HDZ-ovac, imat će vrlo naporan posao i jako se morati truditi da bude dio vrlo dosadne, vrlo naporne i vrlo agresivne opozicije.": "Postotci glasova koje je osvojio HDZ zaista iznenađuju. Odavno sam predviđao da će oni dobiti natpolovičnu većinu, ali ni izdaleka nisam očekivao takvu prednost. Moram reći da se sad u punoj mjeri iskazuje nedostatak i neprimjerenost usvojenog izbornog sistema jer ovi podaci pokazuju da će apsolutnu prevlast u Saboru imati HDZ, a ona neće biti adekvatna udjelu tako opredijeljenih glasača u izbornom tijelu.Pogledamo li, primjerice, rezultate Koalicije vidimo da su oni blizu 20 posto, a to znači da bismo, kad bi bio proporcionalni sistem, imali toliko mjesta u Saboru. Jedino što u ovome trenutku pruža zadovoljstvo je činjenica da su time pogođeni najviše oni koji su smislili takav izborni sistem predumišljajući svoju pobjedu. Mislim na komuniste, na dr. Sokola i na UJDI-evce koji su se zdušno zalagali za usvajanje zakona koji je apsolutno neprimjeren.Budući da je jedan od osnovnih zadataka budućeg Sabora promjena Ustava i raspisivanje novih izbora, nadam se da će novi biti toliko razumni da ustanove proporcionalni izborni sistem. Govorim to jer će i njima biti u interesu da imaju jaku opoziciju. U protivnom, ako ona bude slaba, za sve dobro i loše bit će odgovorni ovi koji imaju tako veliku većinu.Stranke, dok su u opoziciji drukčije se ponašaju nego kad osvoje vlast. Vlast je dobrim dijelom tehnologija vođenja državnih poslova i veliki dio tih poslova može se najbolje obaviti ako se u njih ne upliće nikakva ideologija. Upravo sadašnje slabo stanje govori o tome da se komunisti nisu mogli odreći ideologije u vođenju poslova vlasti. Vjerujem da HDZ neće ponoviti sličnu pogrešku.No, u tom slučaju, doći će do određenog nezadovoljstva u ekstremnom krilu HDZ-a, a moramo priznati da ono postoji, te mislim da u skoroj budućnosti možemo očekivati, ako je raspad preteška riječ, a ono barem artikulaciju različitih frakcija u HDZ-u. Nešto slično onom što se dogodilo sa sindikatom Solidarnošć u Poljskoj.": "Iz jednoumlja koje se zvalo socijalizam idemo u drugo - nacionalsocijalizam. Mi smo ovakve rezultate i očekivali jer u ovakvom izbornom zakonu ne postoje izgledi da nešto više osvojimo.Mislim da će se ljudi otrijezniti i vidjeti da ovako nikad nećemo postati demokratsko društvo.Javno se govorilo da biramo između Balkana i Evrope. HDZ u suštini predstavlja balkanizaciju Hrvatske. Mi smo protiv toga, mi smo za rušenje granica, za ulazak u Evropsku zajednicu. No, publika se opredijelila za Balkan.I poslije ovih izbora ostat ćemo na stanovištu da je za našu zemlju bitno da se priključi evropskoj integraciji. Demokraciju moramo shvatiti drukčije - pravo na drugačije mišljenje mora se poštovati iznad svega, jer samo taj institut može pomoći da se jedna zajednica obogati. Ako zamijenimo crno za bijelo, nismo ništa učinili i u suštini uvijek ćemo ostati sirotinja koja je sposobna misliti samo na jedan način.U pogledu sastava novoga Sabora mislim da će čak i HDZ biti razočaran jer i oni bi vjerojatno željeli imati jaču opoziciju. Na početku će, naravno, biti oduševljeni pobjedom, ali bi im zapravo pomogla jedna dobra opoziciona klupa. Ovako, bojim se, da će i oni biti dovedeni u poziciju da vladaju sami. Zbog toga i mislim da bi se uskoro moglo dogoditi da upravo HDZ najviše zažali zbog ovakve pobjede.": "Još smo se neku večer kladili i ja sam točno predvidio rezultate izbora. Tvrdio sam da će Tuđman dobiti između 60 i 65 posto glasova, dakle ukupni hrvatski nacionalni korpus uz male oscilacije unitarista i ovog administrativno-državnog osoblja. Ali, mislim da će u drugom krugu u parlamentu imati, u DPV-u i Vijeću općina, 80 posto zastupnika.To će biti jedna unutrašnja zamka samom Saboru zato što onda unutar njega neće postojati, ono što bi narod rekao, hrvatska opozicija, nego će imati samo srpsku i jugoslavensku. Pod jugoslavenska mislim na Partiju. Prema tome neće postojati hrvatska konstruktivna opozicija koja bi, unutar hrvatskog nacionalnog političkog habitusa, tjerala Tuđmanovu grupaciju, odnosno, cijeli hrvatski blok na jedan noviji pristup. Ovako postoji velika opasnost od novog monizma.Međutim, vjerujem da je čak i takva opozicija već dovoljno dobra da se nešto kreće. A drugo, kako vjerujem da su ovo privremeni izbori, budući da je evidentno da nisu bili ni legalni ni legitimni, ukratko da je to bio cirkus u kojem su neki glasali i tri puta, a neki nisu dobili pravo da glasaju, mislim da sada treba prvo kvalitetno pripremiti prvo federalne izbore, a nakon toga pripremiti nove republičke izbore koji bi prvo trebali biti komunalni, a tek onda republički. Sve to bi trebalo napraviti u roku od godinu dana.Mislim da će veliki problem nastati u HDZ-u u onom trenutku kad će pokret trebati da se pretvori u stranku. Oni su i sami svjesni te činjenice i tu će, zapravo, oni polagati jedan povijesni politički ispit zrelosti. Mislim da će intenzivno morati raditi na jednom kvalitetnom kadrovskom oporavku. U stvari mislim da je sada pred nama jedno pravo političko strukturiranje stranaka i da će se sada ljudi konačno morati profilirati, ne prema hrvatstvu već prema političkim afinitetima."(Start, 1990.)