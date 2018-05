38-godišnji Srećko pijan doveo kući tri cure i puštao im glazbu. Mama mu zvala policiju

Screenshot: YouTube (na slici se ne nalaze ljudi koji se spominju u članku, riječ je o ilustraciji)

SREĆKO (38) proglašen je krivim i dosuđeno mu je 2100 kuna kazne jer je u siječnju ove godine oko 2.40 sati preglasnom glazbom i dovođenjem tri djevojke u kuću u okolici Bjelovara povrijedio dostojanstvo vlastite majke (58), piše Podravski. No ne mora platiti ni kune jer mu se u kaznu uračunava sedam dana pritvora.



Policiju je u sitne noćne sate pozvala upravo majka koja nije mogla spavati zbog veselog društva. Nakon što je ušla u dnevni boravak na katu, u kojem je sin s tri djevojke gledao glazbene spotove na MTV-u, Srećko joj je prišao, primio za ruku i uputio natrag uz riječi: “Ajde, odi lijepo u svoju sobu”. Tako stoji u policijskom izvještaju, a majka na suđenju nije željela svjedočiti protiv sina, niti je tražila zabranu približavanja i izgon iz obiteljske kuće.



"Želim samo da se liječi od alkohola", navela je majka policiji.



Što se točno dogodilo vesele noći u obiteljskoj kući u okolici Bjelovara, ispričao je osuđeni Srećko kojem je policija tada izmjerila 0,98 promila alkohola."Došao sam kući iz kafića oko 1 sat iza ponoći i sa mnom su stigle tri djevojke. Nisu imale kako doma, a ja ih nisam mogao voziti jer sam malo popio. Popio sam dva piva u kafiću jer smo imali turnir u beli, a doma sam popio dva pelinkovca. Cure su pile sokove i jele kekse. Slušali smo glazbu na televiziji, ali nismo bili preglasni. Točno je da sam u kafiću pušio marihuanu, ali, ljudi moji, pa to nije droga. Povukao sam nekoliko dimova, a ne znam jesu li i cure pušile. Mi smo bili na katu, a u kući su još bili mama, tata i mlađi brat. Majka je iza 2 došla k nama, ali nisam se svađao, niti vikao. Rekao sam joj samo da ode spavati u svoju sobu i nakon toga mi nije ništa rekla", ispričao je Srećko svoju verziju priče.No, svejedno je uhićen i pospremljen na tjedan dana u bolnicu na psihijatriju. I to zbog toga što se prije desetak godina liječio od alkoholizma i pušenja trave. No otada, kaže, vrlo rijetko pije jer radi u Njemačkoj. A trava, ponavlja, nije droga.