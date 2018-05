AFERA HYPO Bivši direktor Hypo Leasinga danas je jako ublažio svoj iskaz protiv Sanadera

Foto: FAH

BIVŠI direktor Hypo Leasinga Drago Vidaković u petak je svjedočio na ponovljenom suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu u aferi Hypo, a za razliku od prvog iskaza u prosincu 2011., ovoga je puta osjetno blaže govorio o slučaju.



Za razliku od ranijeg iskaza kada je kazao da je vidio kako bivši direktor Hypo banke Wolfgang Kulterer 1995. u Klagenfurtu daje omotnicu tadašnjem hrvatskom zamjeniku ministra vanjskih poslova, u novom je iskazu rekao da je Sanader u vrijeme susreta nosio omotnicu.



Također, ublažio je i raniju tvrdnju da je u toj banci čuo da se Sanaderu treba isplatiti provizija za kredit odobren Hrvatskoj, rekavši tek da se po hodnicima govorilo da je za kredit Hrvatskoj netko primio proviziju.



Suprotno ranijem iskazu kada je posvjedočio da je na jednom od sastanaka na kojemu se dogovarao kredit bio i tadašnji ministar vanjski poslova Mate Granić, sada je ustvrdio da se ne sjeća tko je bio na tim sastancima.



Razliku u svjedočenjima Vidaković je objasnio protokom vremena.



U slučaju Hypo Sanader je ranije pravomoćno osuđen za ratno profiterstvo, zbog optužbi da je sredinom 90-ih kao zamjenik ministra vanjskih poslova primio proviziju od austrijske Hypo banke, koja je Hrvatskoj ratnih godina dala kredit za kupnju zgrada diplomatskih predstavništava. No pravomoćnu presudu je 2014. ukinuo Ustavni sud i zatražio novo suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu.



Ukinuta presuda Sanaderu bila je ujedno i prva presuda za ratno profiterstvo donesena nakon ustavne odluke o nezastarijevanju takvih kaznenih djela, no Ustavni ju je sud ipak ukinuo uz zaključak da Županijski i Vrhovni sud nisu utvrdili je li Sanaderu nastupila zastara kada je optužen te da su povrijedili pravilo primjene blažeg zakona.



Sanaderova obrana ustvrdila je na početku novog suđenja da će, među ostalim, dokazati kako je provizija isplaćena osobi koja se predstavljala kao Eugen Laxa, "najvjerojatnije iz banke koja je koristeći to ime, a pod egidom provizije, uzela novac za sebe".