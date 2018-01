Agrokor od tvrtke Ninoslava Pavića potražuje 59,6 milijuna kuna

Foto: FaH

TRGOVAČKI sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se utvrđuju tražbine vjerovnika Com.Com. d.o.o u stečajnom postupku, tvrtke bivšeg većinskog vlasnika Europapress Holdinga (EPH) Ninoslava Pavića, u ukupnom iznosu od preko 90 milijuna kuna među kojima je najveća utvrđena tražbina Agrokora od čak 59,6 milijuna kuna.

Sudsko rješenje uslijedilo je nakon prijavljivanja tražbina vjerovnika Com.Com u studenome prošle godine kada je bilo prijavljeno oko 187 milijuna kuna potraživanja, od kojih su najnovijim sudskim rješenjem osporene tražbine u iznosu od 97 milijuna kuna.

Najveći je vjerovnik Pavićeve tvrtke Agrokor koji je prijavio 59,6 milijuna kuna tražbina na temelju ugovora o namjenski oročenom depozitu, ugovora o kratkoročnom kreditu i sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa sklopljenih od listopada 2012. do kolovoza 2016.



Nekretninska tvrtka Allegheny Financial kojoj je osnivač, između ostalih i Pavić, potražuje 17,2 milijuna kuna na temelja ugovora o pozajmicama, ali i ugovora o kupoprodaji i ugovora o preuzimanju duga sklopljenih od siječnja 2008. do travnja 2012.



I druga tvrtka kojoj je Pavić jedini osnivač i direktor, Eupragia d.o.o, potražuje 4,3 milijuna kuna na temelju ugovora o kratkoročnim zajmovima sklopljenih 2015., a i sam Pavić kao vjerovnik drugog višeg isplatnog reda potražuje od svoje tvrtke u stečaju nešto više od 80.000 kuna i to na temelju ugovora o zajmu. No, s druge strane, Paviću kao jedinom vjerovniku I. višeg isplatnog reda i zaposleniku vlastite tvrtke priznata je i tražbina od 50.684 kune i to na temelju neisplaćene neto plaće.



Raiffeisen banci priznata je tražbina od preko 8,7 milijuna kuna, ali vrijedno je istaknuti i kako ta banka ima osiguranja svojih potraživanja upisivanjem na stambenu zgradu u zagrebačkoj Bužanovoj ulici. Među većim vjerovnicima je i Porezna uprava koja na temelju poreza, doprinosa i drugih davanja potražuje nešto manje od 600.000 kuna.

Kao najveći vjerovnik tvrtke s osporenim tražbinama navodi se Daniela Pavić, supruga Ninoslava Pavića, koja potražuje čak 97 milijuna kuna na temelju prijenosa ugovora o prijenosu poslovnog udjela u EPH, ali i ugovora o ustupu tražbina (cesiji) iz studenog 2014.



Tražbina Daniele Pavić osporena je od strane stečajnog upravitelja jer iz dostavljene prijave vjerovnika te dokumentacije dužnika koju posjeduje stečajni upravitelj nije bilo moguće utvrditi postojanje tražbine koja se prenosi ugovorima o cesiji niti je to popraćeno bilo kakvom dokumentacijom.



Tvrtka Com.Com. osnovana je 2004. s temeljnim kapitalom od samo 20.000 kuna i sa sjedištem u zagrebačkoj Katančićevoj ulici. Kao jedini osnivač naveden je Ninoslav Pavić, a upravo je Com Com. bila tvrtka preko koje je držao većinski udio u medijskoj kompaniji EPH dok je nije preuzeo sadašnji većinski vlasnik, zagrebački odvjetnik Marijan Hanžeković. Stečajni postupak nad tvrtkom Com.Com. otvoren je u rujnu prošle godine.