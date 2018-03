Air France zbog štrajka otkazao 25 posto letova

Foto: Hina

ZRAKOPLOVNA tvrtka Air France rekla je da će se u petak obaviti 75 posto najavljenih letova zbog štrajka osoblja koje zahtijeva veće plaće.

Air France očekuje da će obaviti 70 posto letova na duljim relacijama i 80 posto letova na kraćim.

[#AirFrance call for strike action] On Friday 23 March, 75% of flights maintained: https://t.co/5yyknJe2Yl



🔵 To check your flight status & the commercial measures 👉 https://t.co/JiivMDjcXV pic.twitter.com/7AQnWFJHTS