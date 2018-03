Aleksić prozvao HDZ-ovce: "Pogledajte se u ogledalo i recite sebi tko ste"

Foto: Hina



SABORSKI zastupnik Goran Aleksić (SNAGA) prozvao je zastupnike vladajućeg HDZ-a da nisu ispunili obećanje dano udruzi Franak da će se propisati metodologija za određivanje fiksne kamatne marže u kreditima u kojima ta marža nije ugovorena.



"Pogledajte se u ogledalo i recite sami sebi tko ste vi", pozvao je Aleksić kolege iz HDZ-a, podsjećajući ih da je HDZ krajem 2015., za vrijeme Tomislava Karamarka, obećao riješiti pitanje metodologije, da je obećanje ponovljeno u srpnju prošle godine, "u eri" premijera Andreja Plenkovića, ali da je nedavno dobio premijerov odgovor da se to neće riješiti.



Pitanje Zakona o potrošačkom kreditiranju



"Ne znam kako građani gledaju na vaše ponašanje, ja ga ne gledam blagonaklono", rekao je Aleksić nakon zatražene stanke i precizirao o čemu se zapravo radi.



Banke su, rekao je, morale na temelju zakona definirati, pa s dužnicima uskladiti i ugovoriti parametre za promjenu kamatne stope, banke to nisu ugovorile, nego su je samovoljno definirale. Nakon toga, u kolektivnom sudskom procesu, sud donosi pravomoćnu presudu da kamatne stope definirane samovoljnim odlukama banaka ne vrijede, da su nepoštene i ništetne, te da se banke tako ne smiju ponašati.





Aleksić podsjeća da je i sam predložio zakon kojim bi se riješilo spomenuto pitanje, za njega dobio 78 zastupničkih potpisa, ali su ga odbacili i Vlada i Sabor.Nedavno sam premijeru uputio zastupničko pitanje hoće li i kada pokrenuti izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju kojima će se riješiti spomenuta metodologija, a bankama naložiti da moraju nedvojbeno ugovoriti maržu s dužnicima, rekao je Aleksić i naveo kako je premijerov odgovor bio "jednostavan, birokratski: nemamo u planu ove godine mijenjati taj zakon".Željko Glasnović (NH) upozorio je kako su nesređene zemljišne knjige glavna kočnica za razvoj Hrvatske u modernu državu. Svi gospodarski planovi, ekonomski razvoj pada u vodu, sve je nemoguće bez sređenih zemljišnih knjiga, rekao je zastupnik ističući da je 50 godina vladavine “samoupravne anarhije” dovelo do toga da su te knjige totalno uništene, a katastar u kaosu.Bez pravnog sustava, bez sinergije između pravosuđa, bez radnji na terenu od reforme zemljišnih knjiga nema ništa, rekao je zastupnik i predložio da Sabor proglasi novoga heroja, "kneza Drpislava". “Taj hara ovdje, rodio se '45. i dan danas hara po Hrvatskoj, a to ne žele čuti neki nasljednici te, lijevo- desno-krilo partije. To je knez Drpislav, s nama je", zaključio je Glasnović.