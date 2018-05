Američki odvjetnik poludio na konobarice jer su pričale španjolski, pogledajte snimku

Screenshot: Facebook/Huffington Post

AMERIČKI odvjetnik izazvao je incident u restoranu u New Yorku iz prilično bizarnog razloga - jer su konobari i gosti razgovarali međusobno - dakle ne s njim - na španjolskom jeziku.

“Govorite engleski!”, počeo se derati na njih, a nakon što mu dvije konobarice koje su mu se zamjerile nisu udovoljile, zaprijetio je da će nazvati Imigrantsku i carinsku službu (ICE).

Jedna od latinoameričkih mušterija u ovom restoranu na Manhattanu na koje se ovaj odvjetnik okomio, Emily Serrano, snimila je cijeli rasistički ispad koji je uskoro postao viralan na društvenim mrežama. Tviteraši su uskoro otkrili i njegov identitet.

“Vaše osoblje bi trebalo govoriti engleski, ne španjolski”

Kad ga je upravitelj došao pitati u čemu je problem, odvjetnik Aaron Shlossberg objasnio je što ga točno muči: “Vaše osoblje govori španjolski s mušterijama kad bi trebali govoriti engleski. Svaka osoba s kojom sam razgovarao, on govori (španjolski), on je govorio, ona govori. Ovo je Amerika. Vaše osoblje bi trebalo govoriti engleski, ne španjolski.”

A onda je zaprijetio da će zatražiti da ih se deportira iz zemlje: “I pretpostavljam da nisu dokumentirani (odnosno legalni imigranti). Dakle, moj idući poziv bit će ICE-u da svakoga od njih izbaci iz moje zemlje.”

“Imaju muda doći ovdje i živjeti od mog novca”

No to nije bilo sve - optužio ih je, bez ikakvih dokaza, i da žive od socijalne pomoći koju on plaća: “Ako oni imaju muda doći ovdje i živjeti od mog novca… Ja plaćam za njihovu socijalnu pomoć. Ja plaćam za njihovu mogućnost da žive ovdje. Najmanje što mogu napraviti, najmanje što mogu napraviti je da govore engleski. Razumijete li? Ako mislite voditi lokal u centru Manhattana, vaše osoblje bi trebalo govoriti engleski, ne španjolski.”

A onda je uslijedila scena koja je kao stvorena za parodiranje u memovima. Shlossberg se okrenuo prema Sorrano i, teatralno vrteći glavom i pokazujući na mobitel, rekao: “Dušo, zovem ICE.”

Tviteraši ga zasuli lošim ocjenama i komentarima

Međutim, ono što se dogodilo za samo nekoliko sati Shlossberg vjerojatno nije očekivao. Kako javlja Huffington Post, tviteraši koji nisu imali razumijevanja za njegovu netoleranciju prema španjolskom jeziku sručili su se na njegove profesionalne stranice i zasuli ga loši ocjenama i ljutitim komentarima.

“Rasističko opako govno. Nedostatak empatije, NULA suosjećanja. Ali bit će odličan odvjetnik ako ste bijeli supremacist!”, napisala mu je tako Kris iz San Diega, uz svoj selfie s podignutim srednjim prstom. Netko mu je isto tako promijenio Google informacije u “španjolski restoran”.

Nije loše podsjetiti da u New Yorku, jednom od etnički najraznolikijih gradova u SAD-u, čak 29 % stanovništva čine upravo Latinoamerikanci. Ovaj bijeli odvjetnik to očito ne može podnijeti, iako mu na stranici stoji da tečno govori - španjolski.