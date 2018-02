Američki Senat ipak dogovorio povećanje proračuna za 300 milijardi dolara

Foto: FAH

PREGOVARAČI u američkom Senatu suglasili su se u srijedu za 300 milijarda dolara povećati proračun za financiranje obrane i javne potrošnje tijekom dvije godine, kako bi izbjegli zastoj financiranja vlade, a dogovor se tumači kao pokušaj okončanja međustranačke svađe o proračunu koja je godinama trovala Washington.



Kongres ima rok do 8. veljače za izglasavanje zakona o potrošnji kojim će se financirati rad vlade do 23. ožujka. U protivnom američko ministarstvo financija 23. ožujka ostalo bi bez mogućnosti zaduživanja.



"Prijedlog zakona rezultat je dugih pregovora čelnika u Kongresu i Bijele kuće", rekao je vođa većine u Senatu, republikanac Mitch McConnell i dodao "Naporno smo radili kako bismo postigli dogovor i pritom smo se usredotočili na to da služimo američkom narodu".



Chuck Schumer, vođa demokratske manjine u Senatu rekao je da bi sporazum trebao prekinuti ciklus ratovanja zbog proračuna koji dvije stranke vode godinama i ocijenio da je dogovor "prvi stvarni izdanak partnerstva dviju stranaka".

Još ništa nije gotovo



Međutim, demokrati u Predstavničkom domu upozorili su da neće glasati za tekst ako predsjednik, republikanac Paul Ryan ne obeća pogurati zakon kojim će zaštititi mlade ilegalne useljenike, popularno zvane Sanjare.



Dogovor postignut u srijedu ne uključuje reformu useljeničkog zakona, no McConnell je obećao da će rasprava o useljeničkom zakonu "biti pošten proces za obje strane", piše agencija dpa.



Veća potrošnja za obranu trebala bi predsjedniku Donaldu Trumpu omogućiti da u djelo provede obećanje o boljem naoružanju Sjedinjenih Država.Sporazum predviđa posebne fondove za pomoć stanovništvu pogođenom prirodnim katastrofama poput nedavnih uragana i požara, zatim za infrastrukturu te programe borbe protiv ovisnosti.Sporazum će dati Pentagonu 80 milijarda dolara povećanja za aktualnu proračunsku godinu za temeljene obrambene programe, što je 14 posto povećanja u odnosu na trenutno stanje i nadmašuje Trumpov zahtjev za 26 milijarda dolara. Neobrambeni programi dobili bi oko 60 milijarda dolara preko sadašnjeg stanja. Te brojke bi se blago povećale za proračunsku godinu 2019. koja počinje 1.listopada.Senatski dogovor sadrži skoro 90 milijarda dolara za pomoć Teksasu, Floridi i Porto Riku koje je pogodio uragan.Bijela kuća pozdravila je vijest o postizanju dogovora, ali je rekla da treba vidjeti konačan tekst.Kada se tekst iz Senata vrati Zastupničkom domu ondje bi se mogli pobuniti konzervativci zbog prevelike javne potrošnje. Zatim bi se mogli pobuniti demokrati jer nije doneseno rješenje za ilegalne useljenike, piše Reuters.