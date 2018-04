Amerikanci ukidaju potpisivanje računa plaćenih kreditnim karticama

Foto: 123rf



KARTIČNE mreže u SAD-u napokon su priznale ono što potrošači i trgovci znaju već godinama: potpis nije dobar način dokazivanja identiteta. Četiri najveće mreže, American Express, Discover, Mastercard i Visa krajem mjeseca ukidaju potpisivanje računa kao potvrdu transakcije, prenosi New York Times.



Trgovački putnik Doug Taylor iz američke države Alabame već gotovo deset godina svoje transakcije kreditnim karticama potvrđuje crtežom psa. Nijedna blagajnica ili blagajnik još nije odbila njegov "potpis". "U većini slučajeva to ih nasmije", kaže Taylor, "ili to uopće ne primijete".



Potpisi izumiru. Nitko više ne plaća čekovima niti piše pisma, a čak i autograme zvijezda danas zamjenjuju selfiji. U SAD-u će uskoro potpisom biti potrebno potvrditi samo goleme transakcije, poput kupovine kuće.

Walmart potpise smatra "bezvrijednima"

Potpisi neće nestati preko noći, već izdavači kartica američkim trgovcima daju na izbor žele li i dalje transakcije potvrđivati potpisima.



Mnogi od njih, poput maloprodajnog lanca Walmart, već su ukinuli potpisivanje računa jer potpise smatraju "bezvrijednima". Iz Mastercarda kažu da promjenu planiraju uvesti već godinama, no čekali su širu primjenu kartica s mikročipovima.



Za pokrivanje troškova neovlaštenih transakcija kreditnim karticama odgovorne su tvrtke koje ih izdaju, pa su one pred više od deset godina počele uvoditi kompjutorske mikročipove kao zaštitu od gubitaka. Čipovi stvaraju jedinstveni kod za svaku transakciju, pa je kartice mnogo teže kopirati.



Kartice s čipovima u Europi i Aziji prisutne su već godinama, no u SAD-u su u širu uporabu ušle tek prije tri godine. Potpisi otad ne igraju gotovo nikakvu ulogu kod rješavanja slučajeva prijevare.



Povijest kreditne kartice



Platne kartice u SAD-u pojavile su se 1920-ih godina, kada su trgovine svojim kupcima počele izdavati metalne pločice. Pomoću njih kupci su mogli svoje račune platiti nekog kasnijeg datuma.



Kartice koje su vrijedile kod više različitih trgovaca osmišljene su trideset godina kasnije, pa su tako kupci pomoću kartice i potpisa i bez gotovine u SAD-u mogli kupovati još krajem 1950-ih.



Potpise su analizirali posebni istražitelji, a račune bez potpisa morali su snositi sami trgovci. Trgovac je također bio odgovoran za to da provjeri odgovara li potpis na računu onome na poleđini potrošačeve kartice.





Internetska kupovina natjerala je izdavače kartica da osmisle nove načine sprječavanja kartičnih prijevara, a novi sustav plaćanja istisnuo je potrebu za potpisima.Izdavači kartica već nekoliko godina postepeno ukidaju potpisivanje računa. Većina njih ne zahtijeva potpisivanje transakcija ispod određene svote, no, kako svaki izdavač ima svoja pravila, trgovci su se nerado odlučivali za potpuno ukidanje potpisivanja.Izdavači kartica sada su složni: potpisi su stvar prošlosti. Prema Marku Horwedelu, direktoru trgovačkog udruženja velikih američkih maloprodajnih trgovina Merchant Advisory Group, većina velikih trgovina ukinut će potpisivanje računa plaćenih kreditnim karticama do kraja ove godine.Manji trgovci se ipak teže odlučuju na potpuno ukidanje potpisivanja. Većina ih trenutno ne zahtijeva potpisivanje manjih transakcija, no s adaptacijom novih pravila pričekat će dok se ne pokaže kako ona funkcioniraju u praksi.Nova pravila razlikuju se od izdavača do izdavača. Mastercard potpisivanje ukida samo u SAD-u i Kanadi. Discover tim dvjema zemljama dodaje Meksiko i Karibe.

Visa tu promjenu uvodi u čitavoj Sjevernoj Americi, no samo za trgovce koji imaju uređaje za čitanje čip kartica. American Express ukinut će potpisivanje transakcija svim svojim karticama u cijelome svijetu.



"Neki ljudi nacrtaju smajlić"



Neki trgovci ipak ukidanje potpisa ne vide kao pozitivu stvar. Prema Mikiah Westbrooks, vlasnici jednog wine bara u Detroitu, ako posjetitelji ne budu morali potpisivati račune, past će razina napojnica za radnike. Westbrooks također navodi kako joj je potpis u nekoliko navrata omogućio da dokaže navode o prijevari.



Međutim, drugi su spremni na promjenu. Prema Shayni Ferullo, vlasnici jednog kafića u Brewsteru, Massachussets, potpisivanje računa je nepotrebno i oduzima previše vremena.



"Svi znaju da je potpisivanje smiješno. Nitko se više ne potpisuje, svi samo nešto išaraju. Neki ljudi nacrtaju smajlića", dodaje.



Njujorški komičar Mark Malkoff na YouTubeu je objavio video na kojemu on i prijatelj po trgovinama u Los Angelesu račune potpisuju očito lažnim potpisima, poput "Justin Bieber", "Vin Diesel" ili "Oprah". Ni jedan trgovac nije odbio njihovu transakciju.



"Prije petnaestak godina pregledali bi vam potpis i pitali vas da ga ispravite ako im se učinilo da nešto ne štima", kaže Malkoff. "Sada nikoga nije briga. To je potpuno beskorisno i besmisleno", zaključuje.