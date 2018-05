ANALIZA Zašto su Dalićkini mailovi najgora Plenkovićeva afera

Foto: Hina



IZ PREPISKE Martine Dalić i njenog tajnog društva vidljivo je da se Lex Agrokor pisao neformalno kao da je to njihova privatna stvar, da su ignorirali mišljenje pravnih stručnjaka i javni interes, da su imali cinkaroša među Todorićevim ljudima, da su večerom proslavili ustoličenje jednog od njih na čelo Agrokora i da su autori Lexa izašli bogatiji za unosne konzultantske poslove.



Detalj u kojem Martina Dalić komunicira s privatnog maila dobar je uvod u priču koja govori koliko je taj hrvatski zakon pisan izvan normalnih demokratskih okvira. Dužnosnica Martina Dalić preko privatnog mejla dijelila je povlaštene informacije raznim osobama koje su se okoristile padom Agrokora.



Ignorirane su primjedbe stručnjaka Miladina koji ih upozorava da su odstupili od talijanskog zakona i da se upuštaju u opasan eksperiment. Dapače, jedan od odvjetnika bahato je poručio: "Neka pišu ustavnu tužbu".



Martina Dalić i njeni suradnici pokazuju da im nije stalo do javnog interesa, da se sve radilo skrivećki, a veliko finale bila je večera na kojoj su proslavili ustoličenje jednog od njih na čelo Agrokora. Kasnije im je osigurao unosne poslove.



Ima li indicija za kaznena djela?



Ima li tu i elemenata kaznenog djela? Razgovarali smo s nekoliko pravnih izvora koji su nam pokušali skicirati koji bi mogli biti krimeni Martine Dalić.



Prvo, postoje indicije da bi se tu moglo raditi o zlouporabi položaja i ovlasti. Dužnosnica vlade Martina Dalić intenzivno je komunicirala i sastajala se s privatnim osobama, odvjetnicima i financijskim savjetnicima i ljudima iz brokerskih kuća, angažirala ih je posve neformalno, kao prijatelje-stručnjake i nije sastavljena radna skupina, a na kraju su svi savjetnici izašli bogatiji za desetke milijuna kuna unosnih konzultantskih aranžmana.



Drugo, postoje indicije da bi se tu moglo raditi i o trgovini utjecaja koja se događa kada neki dužnosnik obavlja ili ne obavlja neku radnju s ciljem da nekome osigura stjecanje nepripadajuće dobiti. Da su ljudi iz Ministarstva pisali zakon, ne bi bilo vanjskih suradnika.I treće, postoji sumnja da su zloupotrijebljene povlaštene informacije, velik dio Todorićevih kompanija bio je izlistan na burzi. Otkrili smo da je jedan direktor Ivan Crnjac izvlačio financijske podatke o stanju kompanije prije nego što ju je vlada formalno preuzela.Poznato je da se Ante Ramljak nalazio s predstavnicima američkog fonda Knighthead prije nego što je postao povjerenik, poznato je da je na izradi zakona sudjelovala i brokerska kuća Interkapital, čiji su fondovi imali dionice Agrokorovih kompanija. Dijeljenje povlaštenih informacija moglo bi biti kazneno djelo, a dodatni krimen je činjenica da je potpredsjednica vlade Martina Dalić to tražila od direktora privatne kompanije koja ima problema.To su sve pitanja za Državno odvjetništvo. No i bez obzira na to ima li ili nema Martina Dalić kaznenu odgovornost, ona nesumnjivo ima političku odgovornost.Način na koji je vodila svoje tajno društvo koje je bilo u prilici ostvariti korist povlaštenim informacijama i koje je kasnije nagrađeno unosnim poslovima u Agrokoru, pokazuje da je iznevjerila povjerenje koje joj je dano.Javni interes iznevjerio je i njezin zaštitnik, premijer Andrej Plenković koja je dopustio Martini Dalić da tretira državu kao svoje privatno vlasništvo, da dijele novac privatnog poduzeća, ismijavaju stručnjake i interes javnosti za jedan vrlo važan zakon koji bi se mogao pretvoriti u pravosudnu katastrofu.Prepiska koju smo objavili, nepriličan i neprofesionalan način komunikacije dužnosnice Martine Dalić i njenih suradnika, mogla bi poslužiti kao argument u svim mogućim postupcima vjerovnika koji bi mogli tražiti naknadu za štetu od države. Jer se umiješala na nepriličan način, jer postoji sumnja da je nekome pogodovano i jer su autori Lexa na cijeloj priči profitirali.

