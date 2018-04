Anka Mrak Taritaš za Index ispričala detalje Šešeljevog divljanja

Foto: Hina

NAKON incidenta koji je u Skupštini Srbije izazvao ratni zločinac Vojislav Šešelj, hrvatsko izaslanstvo prekinulo je posjet Beogradu.

>> Njonjo podvio rep i pobjegao, prepustio pobjedu zločincu Šešelju



U delegaciji je bila i Anka Mrak Taritaš koju smo kontaktirali i pitali da nam ispriča što se dogodilo. Ona je kazala da je došlo do incidenta. Sam čin gaženja zastave nije vidjela jer se to dogodilo na ulasku u parlament.





"Teško je to reći u cijeloj toj gunguli. On je na ulasku u parlament skinuo zastavu. Ja to nisam vidjela, ali smo dobili informacije od službi osiguranja. Oni su ga spriječili da dalje gazi zastavu", ispričala je Anka Mrak Taritaš za Index.

Ona priznaje da nije čula Šešelja kako nešto viče jer je nastala gungula. No čuli su ga ostali članovi delegacije.



"Vidjela sam ga, nastala je gungula. Ali lagala bih da kažem da sam nešto čula, no ostali su ga iz delagacije čuli", ispričala je Mrak Taritaš za Index.