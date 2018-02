Antonio Alvarez III., vrati se u Zagreb, Plenković te treba

Screenshot: Youtube

ANTONIO Alvarez, konzultant s globalnim ugledom u poslovima kao što je "spašavanje Agrokora", odnosno restrukturiranja problematičnih firmi, a kojeg je angažirao Todorić na zahtjev tada najvećeg vjerovnika - ruske banke Sberbank - vrlo brzo najuren je iz Hrvatske, a za taj posao, uz donošenje posebnog zakona, odabran je "naš čovjek" Ante Ramljak, pa je cijela priča završila aferama koje će vrlo vjerojatno imati sudski epilog. Ramljak je sada otišao, a premijer Andrej Plenković ne može pronaći njegova nasljednika.



S obzirom na to da je Ramljak postavila vlada, prethodno donijevši poseban zakon kako bi se uplela u tu priču, eventualnu štetu nastalu njegovim djelovanjem - a dioničari Agrokora već su najavili tužbe ako će nagodba ići prema njegovu planu - mogli bismo platiti svi mi.



No vratimo se sada na početak travnja prošle godine. Javnost je doznala da će Alvarez preuzeti upravljanje Agrokorom 2. travnja prošle godine, kada je objavljeno i da je potpisan tzv. standstill ugovor s kreditorima - kreditori su pristali na moratorij na otplatu kredita. Taj ugovor stupio je na snagu 31. ožujka.



Sada znamo da se Ramljak tih dana sastajao s predstavnicima Knighthead fonda koji sada vodi cijelu igru oko Agrokora, a desetak dana kasnije vlada ga je postavila za povjerenika. Znači, Alvarez nije imao šanse.



Alvarez je prije nego što je predstavljen javnosti, već nekoliko mjeseci proučavao situaciju u Agrokoru, a tamo ga je poslala ekipa iz Sberbanka, kada su shvatili da je Ivica Todorić u ogromnim problemima, a da su im kod njega stotine milijuna eura.



Konzultantska kuća Alvarez & Marsal bila je logičan izbor. Radili su na nekim od najvećih stečajeva u svijetu, poput propasti američke banke Lehman Brothers, a Antonio Alvarez koji je sin osnivača tvrtke, ima 25 godina iskustva na tim poslovima za javni i privatni sektor u gotovo svim većim zemljama Europe.

Alvarez nije imao šanse protiv "našeg čovjeka"



U Hrvatskoj, nakon što je predstavljen javnosti, nije baš naišao na dobrodošlicu. Ismijavalo ga se zbog hobija - lik u slobodno vrijeme pjeva nekakve dance pjesme - a druga zamjerka je bila - kako to kod nas često ide - da je stranac koji samo želi zaraditi jer se Hrvatima valjda gadi novac i radili bi besplatno.



Paralelno se javnost pripremala za državno preuzimanje upravljanja Agrokorom. Plašilo se ljude gašenjem "radnih mjesta". To je recept koji uvijek pali kada se ljudima žele zamazati oči. Spomeni "radna mjesta" i svi su odmah kuš. Iako Sberbanku naravno nije bilo u interesu da firma nestane i propadne iz jednostavnog razloga - želi se naplatiti. Ta jednostavna matematika dobrom dijelu javnosti još uvijek nije jasna, pa je vlada bez otpora uspjela donijeti poseban zakon i instalirati "našeg čovjeka" Ramljaka.



Alvarez je sudeći po potezima, nakon što je nekoliko dana preuzeo Agrokor, bio svjestan velikog interesa javnosti i politike za ovaj slučaj, pa se prvo sastao s Plenkovićem, a nakon toga gotovo je svakodnevno javno istupao - iako je to tada još bio problem privatne kompanije. Odmah je predstavio i svoj tim, od kojih je svaki član imao 20-ak godina iskustva, no vlada je paralelno pripremala teren za Ramljaka.



Agrokor je godinama bio naslonjen na politiku i politika na njega i bio je čvorište u kojem su se isprepletali razni financijski interesi te je bilo gotovo nemoguće očekivati da politika, sada kada je došlo do njegova raspada, neće upleti svoje prljave prste. Tim više što je "spašavanje Agrokora" prilika da se novi igrači "prištekaju" na njegove ogromne financijske tokove.



Martina Dalić, ministrica gospodarstva, instalirala je na čelo Agrokora Ramljaka, a poveznica između njih dvoje je Borislav Škegro, stari HDZ-ov ekonomski guru. Martina Dalić je Škegri bila pomoćnica dok je bio ministar financija, a Ramljak je radio u njegovu Quaestus fondu. Hrvatska financijska "elita" tako je dobila svog čovjeka u Agrokoru, da preko njega može kontrolirati procese. Ramljak je kao savjetnički kuću angažirao Alix Partners, jedinu kuću u konkurenciji koja nema svoje predstavništvo u Hrvatskoj, nego je morala angažirati podizvođače, među kojima se - gle čuda - našao i Texo Management - firma u kojoj je Ramljak radio do preuzimanja Agrokora.Iako se Alvarezu prigovaralo da je skup, što je pred javnošću bio jedan od razloga zbog kojih nije pogodan, iako nas to tada nije trebalo biti briga, s obzirom na to da je prije vladine intervencije sve to bio problem Todorića i njegovih vjerovnika, ništa jeftiniji nisu ni Ramljakovi savjetnici. Iako Ramljakovu bivšem Texo Managementu ugled prestaje na izlazu iz Zagreba, plaćaju ih po "svjetskim" cijenama pa bi tako od Agrokora za svoje usluge trebali dobiti oko 12 milijuna kuna. Toliko love ni približno nisu dosad vidjeli u jednoj godini rada.Ramljak je iza sebe ostavio ništa i svašta. S jedne strane, što se Agrokora tiče, nije učinjeno ništa, osim što je odgođena otplata dugova, zbog čega sada izvana izgleda kao da firma normalno funkcionira. No ako je poslovni model bio neodrživ za vrijeme Todorića - a bio je jer se inače ne bi našao u problemu - neodrživ je i danas. Iako Ramljakovi "branitelji" kažu da poslovno restrukturiranje nije njegov posao, nego samo financijski dio, treba podsjetiti da je i moratorij na otplatu kredita bio postignut još za vrijeme Alvareza, krajem ožujka.S druge strane, Ramljakov plan nagodbe razbjesnio je dioničare Agrokorovih kompanija jer je prema njegovu modelu predviđeno osnivanje novih tvrtki, čime njih potpuno izbacuje iz priče. Todorić je mrežom jamstava za kredite Agrokoru utopio i dio zdravih tvrtki i dioničari smatraju da je Ramljak ta jamstva trebao osporiti. Ako se nagodba provede po njegovu modelu, slijede tužbe dioničara koji će tražiti odštetu.Nije zadovoljan ni Sberbank kojeg je Ramljak izbacio iz igre roll up kreditom, a na njegovo mjesto stavio Knighthead. Sberbank nije želio sudjelovati u kreditu jer mu nije priznao da u "najstarije tražbine", odnosno u prioritet naplate, uđe njegovih 100 milijuna eura koje je dao u ožujku prošle godine, uoči samog kraha.Na kraju su još u javnost izašli računi koje njegova bivša firma Texo ispostavlja Agrokoru. Iako se Ramljak brani da ih nije on angažirao, nego da ih je kao podizvođače angažirao Alix, igra je previše prozirna da ne bi bila sumnjiva svakome starijem od 12 godina. I Ramljak je pred saborskim povjerenstvom rekao da se kojim slučajem nalazi s druge strane, da bi pomislio "on je uzeo pare".Nakon što je Ramljak otišao, nitko normalan ne želi preuzeti njegovo mjesto. Naime, iako je lova dobra, Ramljak je ostavio gomilu problema, mandat traje, kako sada stvari stoje, samo do srpnja, nagodba još uvijek nije na vidiku, a netko tko se u to uplete mogao bi očekivati i višegodišnje vucaranje po sudovima, barem u svojstvu svjedoka.Plenkoviću sada jedino preostaje da možda zamoli Alvareza da se vrati, ili barem da pusti suzu za "dobrim starim vremenima" dok je bio ovdje.